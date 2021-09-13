"Estou buscando forças", diz viúva de Dudu Braga após a morte do marido

Valeska Braga se pronunciou publicamente pela primeira vez após a morte do marido, Dudu Braga, na última quarta-feira (8). Ela usou o Instagram para agradecer o carinho e dizer que ainda não se sente forte para falar sobre o assunto.
"Queria agradecer a todos vocês pelas mensagens, homenagens, orações, pelas palavras de carinho! Mas ainda não estou pronta para responder! Mas assim que possível, respondo! Estou buscando forças! Obrigada por tanto amor com o Dudu", compartilhou Valeska.
Famosos como Tom Cavalcante, Mara Maravilha, Roberta Miranda e Myriam Rios se solidalizaram com as palavras e deixaram palavras de apoio a Valeska:
"Querida! Estou diariamente em oração por você, Laurinha e Roberto", escreveu Myriam Rios, que foi casada com o Rei entre 1980 e 1989.
Quem também se pronunciou sobre a morte de Dudu foi Roberto Carlos. Em seu Instaram, o Rei, também agradeceu o carinho recebido após a perda do filho. "Agradeço de todo coração a todos que me enviaram mensagens e manifestações de amor e de carinho. Muito obrigado e que o nosso Deus de bondade proteja e abençoe a todos nós".