"Estou buscando forças", diz viúva de Dudu Braga após a morte do marido

Valeska, Dudu e Laura, filha do casal, no aniversário de 4 anos da pequena Crédito: Leo Franco/Divulgação

Valeska Braga se pronunciou publicamente pela primeira vez após a morte do marido, Dudu Braga, na última quarta-feira (8). Ela usou o Instagram para agradecer o carinho e dizer que ainda não se sente forte para falar sobre o assunto.

"Queria agradecer a todos vocês pelas mensagens, homenagens, orações, pelas palavras de carinho! Mas ainda não estou pronta para responder! Mas assim que possível, respondo! Estou buscando forças! Obrigada por tanto amor com o Dudu", compartilhou Valeska.

Famosos como Tom Cavalcante, Mara Maravilha, Roberta Miranda e Myriam Rios se solidalizaram com as palavras e deixaram palavras de apoio a Valeska:

"Querida! Estou diariamente em oração por você, Laurinha e Roberto", escreveu Myriam Rios, que foi casada com o Rei entre 1980 e 1989.