Esposa de Faustão se declara ao apresentador no aniversário dele

A mulher de Faustão, Luciana Cardoso, aproveitou o aniversário do apresentador, que comemorou 71 anos neste domingo (2), não só para homenageá-lo, mas também para declarar seu amor. "Hoje é dia dele! E esse ano vem com gosto de superação aos problemas de 2020. E não foram poucos", começou ela.
"Você que não gosta muito que as pessoas saibam da sua intimidade, merece que o mundo saiba que você é um vencedor do jogo da vida. Ver você tão bem hoje, enche meu coração de alegria", continuou Cardoso, que em seguida teceu uma série de elogios ao marido.
"Parabéns por ser esse marido maravilhoso, esse pai tão especial para os meninos e para a Lara, esse filho tão presente para Dona Cordelia e esse homem tão integro em tudo o que faz. Estarei sempre ao seu lado. Sempre! Love you [amo você]", concluiu.
Flávia Alessandra, Elizabeth Savala, Rita Cadillac e Paloma Bernardi estão entre as celebridades que também parabenizaram o apresentador. "Um amigo generoso e leal, um talento inato e incomparável. Merece toda a minha gratidão e carinho! [...]. Desejo tudo de melhor neste ano novo! Abraços, vitórias, comemorações, afeto, risadas e muito amor!! Você merece o melhor, Amigo", escreveu Léo Jaime.
Em janeiro, Faustão surpreendeu ao anunciar a saída da Globo após 33 anos de parceria com a emissora. O apresentador decidiu que segue na empresa até o final do ano, quando vence o seu contrato, que não será renovado.
Procurada, a Globo confirmou que a decisão partiu de Faustão. "Diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu", diz. A emissora revela ainda que pretende fazer da atual temporada a melhor da história do Domingão de Faustão.
"Ao longo dos próximos meses, a empresa vai reunir a sua comunidade criativa para definir qual dos projetos em discussão para o domingo é o mais adequado aos desafios de 2022 e a seu compromisso permanente com a inovação."