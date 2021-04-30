Faustão acerta sua volta para a Band

O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: TV Globo/Reprodução

A Band informou nesta sexta-feira (30) que o apresentador Fausto Silva deve voltar à emissora após o fim de seu contrato com a Globo.

"Trata-se de um sonho antigo do Grupo Bandeirantes, que sempre admirou seu caráter ético, seu talento e seu jeito de inovar e fabricar sucesso", disse em comunicado.

"Uma vez tudo confirmado na semana que vem, seu retorno à emissora será motivo de enorme alegria entre todos e reforça a estratégia da Band, que completa no ano que vem seus 55 anos de TV e 85 anos da Rádio Bandeirantes."