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Fim de contrato

Faustão acerta sua volta para a Band

O apresentador comandou na emissora, de 1986 a 1988, o programa de auditório Perdidos na Noite, em comunicado a emissora acrescentou que "é um sonho"

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 17:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 abr 2021 às 17:04
O apresentador Fausto Silva, o Faustão
O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: TV Globo/Reprodução
A Band informou nesta sexta-feira (30) que o apresentador Fausto Silva deve voltar à emissora após o fim de seu contrato com a Globo.
"Trata-se de um sonho antigo do Grupo Bandeirantes, que sempre admirou seu caráter ético, seu talento e seu jeito de inovar e fabricar sucesso", disse em comunicado.
"Uma vez tudo confirmado na semana que vem, seu retorno à emissora será motivo de enorme alegria entre todos e reforça a estratégia da Band, que completa no ano que vem seus 55 anos de TV e 85 anos da Rádio Bandeirantes."
Na Band, Faustão comandou, de 1986 a 1988, o programa de auditório Perdidos na Noite.

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