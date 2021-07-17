DJ Ivis faz vídeo com pedido de desculpas a ex-mulher: 'Assumo meu erro'

O músico Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, 29 anos Crédito: Reprodução Instagram

O músico Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, 29, divulgou, através de seus advogados, um vídeo em que pede desculpas a ex-mulher, Pamella Holanda, 27, pelas agressões que vieram a público no último final de semana. Ele está preso pelo crime.

Segundo o advogado Igor Coutinho, DJ Ivis gravou o vídeo na última quarta-feira (14), cerca de 20 minutos antes de ser preso. Com a chegada da polícia em sua casa, ele não teria tido tempo de postar as imagens em suas redes sociais, afirmou o defensor.

"A intenção de Ivis, ao reconhecer os erros que cometeu, era pedir perdão a Pamela, às mulheres, aos fãs e a todos que decepcionou", afirmou o advogado, que compartilhou o vídeo de 10 minutos com o F5 neste sábado (17).

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"Quando vi as matérias subindo no domingo (11) tentei reagir, não me justificando, mas agi errado. Hoje, estou me vendo sozinho, tentando ser forte, mas não existe mais força. Estou passando aqui para dizer a cada um de vocês, você que é mãe, você que é filha, você que é pai, a você, Pamella, eu errei, assumo meu erro", disse.

As imagens que mostraram as agressões de Ivis contra a ex, em pelo menos três momentos diferentes, foram divulgados por Pamella, em suas redes sociais. Três dias depois, o músico foi preso, no Ceará, após a Justiça decretar prisão preventiva.

Segundo o delegado Tharsio Facó, da Delegacia de Eusébio, Pamella procurou a polícia em 2 de julho, relatando que havia sofrido agressões no dia anterior. "Foi iniciada uma investigação, mas até aquele momento não havia imagens das agressões."

"Essas imagens vieram à tona nas redes sociais no domingo, e são de dezembro de 2020. Isso ajudou a polícia a fundamentar o pedido de prisão preventiva, já que os relatos são de que os fatos se repetiam", completou o delegado Tharsio Facó.

Segundo a polícia, as imagens foram feitas em outro imóvel da família, em Fortaleza. Essas agressões, portanto, serão investigadas pela Delegacia de Defesa da Mulher da capital cearense, em um segundo inquérito.

Em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, Holanda afirmou que sofreu a primeira agressão do marido grávida. "Não estou bem, mas estou segura. E hoje o meu choro é de alívio por ter certeza que Deus está com a gente, que nunca mais vou viver o que vivi", postou Holanda no início da semana.

Ivis também havia postado uma sequência de vídeo após a divulgação das imagens afirmando que há coisas que o vídeo das agressões não mostra. "Eu sempre apanhei com a minha filha no braço, alguém tem noção do que é isso?", questionou ele, que afirmava ser impedido de sair de casa pela ex, que não aceitava o término.

Produtor, cantor, compositor e tecladista, DJ Ivis emplacou hits como "Volta Bebê, Volta Neném", "Não Pode se Apaixonar" e "Volta Comigo BB". Ele já foi tecladista e produtor da banda Aviões do Forró, depois da carreira solo de Xand Avião.