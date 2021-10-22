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Tragédia

Diretor ferido após tiro disparado por Alec Baldwin deixou hospital, diz atriz

Segundo Frances Fisher, Joel Souza está em casa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 out 2021 às 08:56

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 08:56

Alec Baldwin nos bastidores da gravação de 'Rust'
Alec Baldwin nos bastidores da gravação de 'Rust' Crédito: Reprodução/Instagram/alecbaldwininsta
Depois de se ferir após um tiro de arma de fogo disparado pelo ator Alec Baldwin, 63, no set do filme "Rust", o diretor do longa, Joel Souza, 48, recebeu alta hospitalar. Quem confirmou essa informação foi uma das estrelas do filme, Frances Fisher.
Pelas redes sociais, a atriz rebateu uma postagem que dizia que ele estava em estado crítico no hospital. "Essas citações [de que está em estado grave] são incorretas. Ele já está fora do hospital. Poderia corrigir?", publicou.
Na sequência, disse que o próprio ferido conversou com ela. "O diretor Joel me disse que já está fora do hospital", postou.
Joel teria levado um tiro no ombro segundo o Deadline. O acidente deixou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, morta no Bonanza Creek Ranch, em Santa Fé, Novo México, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (21). Halyna foi transportada de helicóptero para o Hospital da Universidade do México, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com o The New York Times, foi o o próprio ator que disparou a arma. O disparo teria sido acidental e Baldwin não ficou ferido. "Estamos tentando determinar agora como e que tipo de projétil foi usado na arma de fogo", disse Juan Rios, porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé.
Segundo a Variety, ninguém foi preso e investigadores conversam com várias pessoas para apurar o que aconteceu. Uma fonte próxima disse que Baldwin foi interrogado e estava chorando, segundo o Santa Fe New Mexican.
O Deadline ouviu de fontes que o ator principal engatilhou a arma durante um ensaio e atingiu os diretores do longa. O set foi bloqueado e uma velha igreja foi bloqueada, de acordo com relatos da imprensa local. Bonanza Creek Ranch é conhecido por produções de filmes de faroeste.
Um porta-voz de produção da Rust Movie Productions LLC disse ao Deadline: "Houve um acidente hoje nas filmagens de "Rust", no Novo México, envolvendo a falha de ignição de uma arma de suporte. Duas pessoas foram levadas ao hospital e estão recebendo cuidados. A produção foi interrompida. A segurança de nosso elenco e equipe continua sendo nossa principal prioridade."
"Os detetives estão investigando como [a arma foi usada] e que tipo de projétil foi disparado", disse o Gabinete do Xerife em um comunicado na quinta. "Este incidente continua sendo uma investigação ativa. À medida que mais informações forem disponibilizadas, atualizações serão fornecidas."

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