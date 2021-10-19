Cinemagic encerra atividades no Shopping Norte Sul, em Jardim Camburi

Nova exibidora é de origem Mineira e começou a atuar no ES no último dia 14 de outubro Crédito: Denise Jans/Unsplash/Divulgação

O Cinemagic encerrou suas atividades no Shopping Norte Sul, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A informação foi dada pela própria empresa nesta terça-feira (19), num comunicado de despedida.

Em nota, a exibidora declarou: "Comunicamos a vocês o encerramento das atividades do Cinemagic Vitória, no Shopping Norte Sul. A Cinemagic agradece todo o carinho que vocês parceiros tiveram com a unidade durante esses anos, foi um prazer trabalhar com vocês".

A sócia administradora do Cinemagic Norte Sul Karen Simionato afirmou que a motivação do término das atividades foi o surgimento de novas oportunidades para a empresa, detalhando que o desligamento se fez necessário, para dar margem às novas fases. Porém, o centro de compras não ficou sem salas de cinema.

De acordo com a administração do shopping, a Cine A foi a empresa que assumiu as salas exibidoras no último dia 14 de outubro. Exibidora mineira, a empresa já continha cinemas em seis estados brasileiros, agora conquistando o Espírito Santo com sua primeira loja capixaba.

"Tenho convicção de que a chegada dessa empresa vai melhorar a forma de atuar no atendimento ao público e nas parcerias com escolas. Além disso, as pessoas podem marcar cadeira, comprar ingressos em casa", comenta Luiz Carlos Fernando da Costa, gerente geral do Shopping Norte Sul sobre a mudança no entretenimento do local.