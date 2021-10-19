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Cinema

Cinemagic encerra atividades no Shopping Norte Sul, em Jardim Camburi

Centro comercial não ficará sem salas de cinema. A exibidora Cine A deu início às atividades no centro de compras no último dia 14

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 15:43

Publicado em 

19 out 2021 às 15:43
Fechadas desde 17 de março, salas de cinema do Espírito Santo estão próximas da reabertura, de acordo com o Governo do Estado
Nova exibidora é de origem Mineira e começou a atuar no ES no último dia 14 de outubro Crédito: Denise Jans/Unsplash/Divulgação
O Cinemagic encerrou suas atividades no Shopping Norte Sul, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A informação foi dada pela própria empresa nesta terça-feira (19), num comunicado de despedida. 
Em nota, a exibidora declarou: "Comunicamos a vocês o encerramento das atividades do Cinemagic Vitória, no Shopping Norte Sul. A Cinemagic agradece todo o carinho que vocês parceiros tiveram com a unidade durante esses anos, foi um prazer trabalhar com vocês".  
A sócia administradora do Cinemagic Norte Sul Karen Simionato afirmou que a motivação do término das atividades foi o surgimento de novas oportunidades para a empresa, detalhando que o desligamento se fez necessário, para dar margem às novas fases. Porém, o centro de compras não ficou sem salas de cinema.
De acordo com a administração do shopping, a Cine A foi a empresa que assumiu as salas exibidoras no último dia 14 de outubro. Exibidora mineira, a empresa já continha cinemas em seis estados brasileiros, agora conquistando o Espírito Santo com sua primeira loja capixaba. 
"Tenho convicção de que a chegada dessa empresa vai melhorar a forma de atuar no atendimento ao público e nas parcerias com escolas. Além disso, as pessoas podem marcar cadeira, comprar ingressos em casa", comenta Luiz Carlos Fernando da Costa, gerente geral do Shopping Norte Sul sobre a mudança no entretenimento do local. 
A programação até o dia 20 de outubro do Cine A pode ser conferida em A Gazeta

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