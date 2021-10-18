Cine.Ema começa nesta segunda com mostras e palestra com Sônia Bridi

Festival Cine.Ema realizado em 2018 Crédito: Débora Benaim/Divulgação

A 7ª edição do Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo inicia sua programação nesta segunda-feira (18) com mostra gratuita de filmes, bate-papos, debates sobre cinema e sustentabilidade e oficinas. O formato deste ano reúne ações on-line para acesso nacional, e também presenciais voltadas às Regiões das Montanhas Capixabas, do Frade e a Freira e de Aracruz, que vão até 05 de novembro.

A abertura oficial será às 19h30, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube (Festival Cine.Ema) Instagram do projeto @cine.emafestival. Participam a jornalista Sônia Bridi e o repórter cinematográfico Paulo Zero, que irão compartilhar histórias e experiências vividas em mais de 25 anos de produção de documentários cobrindo os efeitos das mudanças climáticas no Brasil e no mundo. A mediação fica por conta da apresentadora e jornalista Luanna Esteves.

Trazer essa abordagem para o primeiro dia de festival, é o prato cheio para refletir sobre a temática de 2021 "A Natureza é a Nossa Escola", que propõe pensar sobre como estamos lidando com os ensinamentos da natureza e as mudanças provocadas ao meio ambiente a partir da relação entre as pessoas e o meio onde vivem.

Nesse mesmo sentido, a mostra de cinema é a cereja do bolo do festival, e reforça o compromisso com as questões ambientais da atualidade e a sustentabilidade através das vias culturais. Os filmes seguem os critérios de adequação à proposta e alinhamento com o tema da edição, ficando disponíveis para acesso de qualquer pessoa no site do festival.

Para a Mostra Nacional Competitiva Cine.Ema, foram selecionados 13 curtas-metragens dos gêneros ficção, animação e documentário, que serão julgados por um júri de 30 professores pertencentes a essas regiões. Os prêmios somam R$ 4 mil. Já a Mostra Não-Competitiva Cine.Eminha, que difunde filmes ambientais para a garotada, estará com quatro curtas.

A novidade deste ano é a Mostra Paulo Freire, também com quatro filmes selecionados, que homenageia o centenário do pedagogo e patrono da educação brasileira, e busca refletir sobre a importância de um aprendizado emancipador e criativo através da arte e cultura.

O Cine.Ema é uma realização da Caju Produções e Ministério do Turismo, com patrocínio do Grupo Águia Branca, Decolores e Imetame. Conta também com o apoio da Reserva Águia Branca e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA.

SERVIÇO

7º Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo

Quando: de 18 de outubro a 5 de novembro

de 18 de outubro a 5 de novembro Onde: www.cineema.com.br e Instagram @cine.emafestival

PROGRAMAÇÃO

ONLINE EM CINEEMA.COM.BR





CINEEMA.COM.BR 18/10 | 19h30 – 20h30

Palestra de Abertura Cine.Ema – Com Sônia Bridi e Paulo Zero



Mediação: Luanna Esteves





21/10 | 19h – 20h



Cine-papo sobre seu projeto ganha o mundo – Com Ramon Luz



Mediação: Carol Covre





25/10 | 19h – 20h



Cine.Papo – Bate-papo com realizadores da Mostra Cine.Eminha e Mostra Paulo Freire



Mediação: Lucas Schuina





27/10 | 19h – 20h



Cine.Papo – Bate-papo com realizadores da Mostra Competitiva Nacional.



Mediação: Ursula Dart



OFICINAS PRESENCIAIS

Regiões das Montanhas Capixabas, do Frade e a Freira e de Aracruz





Oficina de observação de aves



A oficina de fotografia e observação de aves é um dos pilares principais de educação ambiental do Cine.Ema, sendo realizada desde 2015 no distrito de Burarama e desde 2018 na Reserva Ambiental Águia Branca. A oficina aguça os sentidos ao levar crianças para mergulharem no universo dos passarinhos em incursões de fotografia na mata. Técnicas de captação de imagens são aplicadas em meio a aulas práticas e teóricas que trabalham a percepção visual com o objetivo de fotografar diferentes espécies de pássaros nas matas do Espírito Santo.



Facilitador: Filipe Ventura



Frade e a Freira: 18 a 22/10



Montanhas: 25 a 29/10





Oficina de Vídeo Ambiental



Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e o desejo de fazer do mundo um lugar melhor. Um dos pilares principais da etapa educativa do Cine.Ema, a oficina de vídeo ambiental estimula a criação de conteúdo audiovisual em formato documental por adolescentes de regiões que margeiam patrimônios naturais, envolvendo memória e pertencimento.



Facilitadores: André Félix, Gui Castor e Iza Rosemberg



Frade e a Freira: 18 a 22/10



Montanhas: 25 a 29/10



Aracruz: 03 a 05/11





Oficina de Podcast



Ampliando as potencialidades da etapa educativa do Cine.Ema, a oficina de podcast visa trazer aos participantes outras formas de se produzir conteúdo. A partir desta oficina, os adolescentes das regiões que margeiam patrimônios naturais irão aprender técnicas para que produzam seu podcast de maneira independente, a partir de questionamentos e inquietações em relação aos espaços aos quais pertencem e valendo-se de ferramentas que tenham em mãos.



Facilitadores: Ione Reis e Lara Toledo



Frade e a Freira: 18 a 22/10



Montanhas: 25 a 29/10



Aracruz: 03 a 05/11

