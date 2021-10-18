Cine.Ema começa nesta segunda com mostras e palestra com Sônia Bridi

A 7ª edição do Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo inicia sua programação nesta segunda-feira (18) com mostra gratuita de filmes, bate-papos, debates sobre cinema e sustentabilidade e oficinas. O formato deste ano reúne ações on-line para acesso nacional, e também presenciais voltadas às Regiões das Montanhas Capixabas, do Frade e a Freira e de Aracruz, que vão até 05 de novembro.
A abertura oficial será às 19h30, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube (Festival Cine.Ema) e Instagram do projeto @cine.emafestival. Participam a jornalista Sônia Bridi e o repórter cinematográfico Paulo Zero, que irão compartilhar histórias e experiências vividas em mais de 25 anos de produção de documentários cobrindo os efeitos das mudanças climáticas no Brasil e no mundo. A mediação fica por conta da apresentadora e jornalista Luanna Esteves.
Trazer essa abordagem para o primeiro dia de festival, é o prato cheio para refletir sobre a temática de 2021 "A Natureza é a Nossa Escola", que propõe pensar sobre como estamos lidando com os ensinamentos da natureza e as mudanças provocadas ao meio ambiente a partir da relação entre as pessoas e o meio onde vivem.
Nesse mesmo sentido, a mostra de cinema é a cereja do bolo do festival, e reforça o compromisso com as questões ambientais da atualidade e a sustentabilidade através das vias culturais. Os filmes seguem os critérios de adequação à proposta e alinhamento com o tema da edição, ficando disponíveis para acesso de qualquer pessoa no site do festival.
Para a Mostra Nacional Competitiva Cine.Ema, foram selecionados 13 curtas-metragens dos gêneros ficção, animação e documentário, que serão julgados por um júri de 30 professores pertencentes a essas regiões. Os prêmios somam R$ 4 mil. Já a Mostra Não-Competitiva Cine.Eminha, que difunde filmes ambientais para a garotada, estará com quatro curtas.
A novidade deste ano é a Mostra Paulo Freire, também com quatro filmes selecionados, que homenageia o centenário do pedagogo e patrono da educação brasileira, e busca refletir sobre a importância de um aprendizado emancipador e criativo através da arte e cultura.
O Cine.Ema é uma realização da Caju Produções e Ministério do Turismo, com patrocínio do Grupo Águia Branca, Decolores e Imetame. Conta também com o apoio da Reserva Águia Branca e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA.
SERVIÇO
- 7º Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo
- Quando: de 18 de outubro a 5 de novembro
- Onde: www.cineema.com.br e Instagram @cine.emafestival
PROGRAMAÇÃO
- ONLINE EM CINEEMA.COM.BR
- 18/10 | 19h30 – 20h30
- Palestra de Abertura Cine.Ema – Com Sônia Bridi e Paulo Zero
- Mediação: Luanna Esteves
- 21/10 | 19h – 20h
- Cine-papo sobre seu projeto ganha o mundo – Com Ramon Luz
- Mediação: Carol Covre
- 25/10 | 19h – 20h
- Cine.Papo – Bate-papo com realizadores da Mostra Cine.Eminha e Mostra Paulo Freire
- Mediação: Lucas Schuina
- 27/10 | 19h – 20h
- Cine.Papo – Bate-papo com realizadores da Mostra Competitiva Nacional.
- Mediação: Ursula Dart
- OFICINAS PRESENCIAIS
- Regiões das Montanhas Capixabas, do Frade e a Freira e de Aracruz
- Oficina de observação de aves
- A oficina de fotografia e observação de aves é um dos pilares principais de educação ambiental do Cine.Ema, sendo realizada desde 2015 no distrito de Burarama e desde 2018 na Reserva Ambiental Águia Branca. A oficina aguça os sentidos ao levar crianças para mergulharem no universo dos passarinhos em incursões de fotografia na mata. Técnicas de captação de imagens são aplicadas em meio a aulas práticas e teóricas que trabalham a percepção visual com o objetivo de fotografar diferentes espécies de pássaros nas matas do Espírito Santo.
- Facilitador: Filipe Ventura
- Frade e a Freira: 18 a 22/10
- Montanhas: 25 a 29/10
- Oficina de Vídeo Ambiental
- Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e o desejo de fazer do mundo um lugar melhor. Um dos pilares principais da etapa educativa do Cine.Ema, a oficina de vídeo ambiental estimula a criação de conteúdo audiovisual em formato documental por adolescentes de regiões que margeiam patrimônios naturais, envolvendo memória e pertencimento.
- Facilitadores: André Félix, Gui Castor e Iza Rosemberg
- Frade e a Freira: 18 a 22/10
- Montanhas: 25 a 29/10
- Aracruz: 03 a 05/11
- Oficina de Podcast
- Ampliando as potencialidades da etapa educativa do Cine.Ema, a oficina de podcast visa trazer aos participantes outras formas de se produzir conteúdo. A partir desta oficina, os adolescentes das regiões que margeiam patrimônios naturais irão aprender técnicas para que produzam seu podcast de maneira independente, a partir de questionamentos e inquietações em relação aos espaços aos quais pertencem e valendo-se de ferramentas que tenham em mãos.
- Facilitadores: Ione Reis e Lara Toledo
- Frade e a Freira: 18 a 22/10
- Montanhas: 25 a 29/10
- Aracruz: 03 a 05/11
- Expedição Fotográfica no Monumento O Frade e a Freira
- Data: 23/10
- Horário: 7h
- A expedição tem como objetivo proporcionar aos interessados em fotografia uma imersão nas paisagens naturais e na biodiversidade, com informações sobre o bioma da região, preservação ambiental e prática em fotografia de natureza.
- Conexão Comunidade, Cultura & Sustentabilidade – Edição Reserva Águia Branca
- 26/10
- 16h – Boas- vindas
- 16h30 – Bate-papo – Os caminhos para a produção sustentável
- Os novos caminhos para a agricultura sustentável. O uso de tecnologias e práticas agrícolas para melhoria da produtividade da terra, diminuição dos impactos no meio ambiente e cuidado com a saúde dos agricultores e dos consumidores.
- Local: EMEB João Domingos Fassarella - Rua Eugênio Fassarella, Alto Castelinho, Vargem Alta- ES
- Convidados:
- Murilo Antonio Pedroni – Senar ( Serviço de Aprendizagem Rural)
- Itamar Arno Tesch – Empreendedor Sustentável – Afonso Cláudio
- Margareti Klabbund Tesch – Empreendedora Sustentável – Afonso Cláudio
- Macsuel Cipriano – Presidente da Associação de Produtores Rurais de Castelinho – Vargem Alta – ES
- Mediação de Geraldo Dutra – Historiador e Educador Socioambiental
- 27/10
- 16h – Boas vindas
- 16h30 – Bate-papo – Sistemas agroflorestais na restauração da Mata Atlântica Capixaba
- Experiências e estratégias para restauração de ecossistemas na Mata Atlântica Capixaba. O uso de sistemas agroflorestais como alternativa de recuperação dos ambientes e de sustentabilidade na produção rural.
- Local: Reserva Águia Branca – Alto Castelinho, Vargem Alta
- Convidados:
- Andressa Catharina Mendes – Gerente de Educação e Pessoas no Instituto Terra – MG
- Paulo Henrique Radaik – Engenheiro agrônomo, Agroecologista e Permacultor – ES
- Thiago Godinho – Engenheiro florestal – Reserva Natural Vale – ES
- Emerson Araújo – Empreendedor – Projeto Yçara – Santa Teresa – ES
- Mediação de Geraldo Dutra – Historiador e Educador Socioambiental – ES
- 28/10
- 9h – Boas-vindas
- 9h30 – Bate-papo – Conservação nas Montanhas Capixabas: A importância das reservas particulares para o desenvolvimento sustentável da região – PARTE 1
- 12h30 – Almoço Sustentável
- 14h – Bate-papo – Conservação nas Montanhas Capixabas: A importância das reservas particulares para o desenvolvimento sustentável da região – PARTE 2
- Troca de saberes e experiências entre gestores de reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs. Possíveis caminhos para fortalecimento das unidades de conservação no território.
- Local: Reserva Águia Branca – Alto Castelinho, Vargem Alta
- Convidados:
- Andressa Catharina Mendes – Gerente de Educação e Pessoas no Instituto Terra – MG
- Renata Bonfim – Professora e presidente do Instituto Ambiental Reluz – Marechal Floriano – ES
- Mediação de Beto Mesquita – Engenheiro Florestal, Mestre em Conservação da Biodiversidade e Doutor em Ciências Ambientais e Florestais. Especialista em RPPNs