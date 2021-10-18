Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Cine.Ema começa nesta segunda com mostras e palestra com Sônia Bridi

Festival neste ano apresenta formato semipresencial e acontece até o dia 5 de novembro; veja a programação completa

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 11:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2021 às 11:40
Festival Cine.Ema realizado em 2018
Festival Cine.Ema realizado em 2018 Crédito: Débora Benaim/Divulgação
A 7ª edição do Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo inicia sua programação nesta segunda-feira (18) com mostra gratuita de filmes, bate-papos, debates sobre cinema e sustentabilidade e oficinas. O formato deste ano reúne ações on-line para acesso nacional, e também presenciais voltadas às Regiões das Montanhas Capixabas, do Frade e a Freira e de Aracruz, que vão até 05 de novembro.
A abertura oficial será às 19h30, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube (Festival Cine.Ema) Instagram do projeto @cine.emafestival. Participam a jornalista Sônia Bridi e o repórter cinematográfico Paulo Zero, que irão compartilhar histórias e experiências vividas em mais de 25 anos de produção de documentários cobrindo os efeitos das mudanças climáticas no Brasil e no mundo. A mediação fica por conta da apresentadora e jornalista Luanna Esteves.
Trazer essa abordagem para o primeiro dia de festival, é o prato cheio para refletir sobre a temática de 2021 "A Natureza é a Nossa Escola", que propõe pensar sobre como estamos lidando com os ensinamentos da natureza e as mudanças provocadas ao meio ambiente a partir da relação entre as pessoas e o meio onde vivem.
Nesse mesmo sentido, a mostra de cinema é a cereja do bolo do festival, e reforça o compromisso com as questões ambientais da atualidade e a sustentabilidade através das vias culturais. Os filmes seguem os critérios de adequação à proposta e alinhamento com o tema da edição, ficando disponíveis para acesso de qualquer pessoa no site do festival.

Veja Também

"Deserto Particular" vai representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2022

"Os Primeiros Soldados", de Rodrigo de Oliveira, terá estreia mundial em festival na Alemanha

Para a Mostra Nacional Competitiva Cine.Ema, foram selecionados 13 curtas-metragens dos gêneros ficção, animação e documentário, que serão julgados por um júri de 30 professores pertencentes a essas regiões. Os prêmios somam R$ 4 mil. Já a Mostra Não-Competitiva Cine.Eminha, que difunde filmes ambientais para a garotada, estará com quatro curtas.
A novidade deste ano é a Mostra Paulo Freire, também com quatro filmes selecionados, que homenageia o centenário do pedagogo e patrono da educação brasileira, e busca refletir sobre a importância de um aprendizado emancipador e criativo através da arte e cultura.
O Cine.Ema é uma realização da Caju Produções e Ministério do Turismo, com patrocínio do Grupo Águia Branca, Decolores e Imetame. Conta também com o apoio da Reserva Águia Branca e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA.

SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO

  • ONLINE EM CINEEMA.COM.BR

  • 18/10 | 19h30 – 20h30
  • Palestra de Abertura Cine.Ema – Com Sônia Bridi e Paulo Zero
  • Mediação: Luanna Esteves

  • 21/10 | 19h – 20h
  • Cine-papo sobre seu projeto ganha o mundo – Com Ramon Luz
  • Mediação: Carol Covre

  • 25/10 | 19h – 20h
  • Cine.Papo – Bate-papo com realizadores da Mostra Cine.Eminha e Mostra Paulo Freire
  • Mediação: Lucas Schuina

  • 27/10 | 19h – 20h
  • Cine.Papo – Bate-papo com realizadores da Mostra Competitiva Nacional.
  • Mediação: Ursula Dart
  • OFICINAS PRESENCIAIS
  • Regiões das Montanhas Capixabas, do Frade e a Freira e de Aracruz

  • Oficina de observação de aves
  • A oficina de fotografia e observação de aves é um dos pilares principais de educação ambiental do Cine.Ema, sendo realizada desde 2015 no distrito de Burarama e desde 2018 na Reserva Ambiental Águia Branca. A oficina aguça os sentidos ao levar crianças para mergulharem no universo dos passarinhos em incursões de fotografia na mata. Técnicas de captação de imagens são aplicadas em meio a aulas práticas e teóricas que trabalham a percepção visual com o objetivo de fotografar diferentes espécies de pássaros nas matas do Espírito Santo.
  • Facilitador: Filipe Ventura
  • Frade e a Freira: 18 a 22/10
  • Montanhas: 25 a 29/10

  • Oficina de Vídeo Ambiental
  • Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e o desejo de fazer do mundo um lugar melhor. Um dos pilares principais da etapa educativa do Cine.Ema, a oficina de vídeo ambiental estimula a criação de conteúdo audiovisual em formato documental por adolescentes de regiões que margeiam patrimônios naturais, envolvendo memória e pertencimento.
  • Facilitadores: André Félix, Gui Castor e Iza Rosemberg
  • Frade e a Freira: 18 a 22/10
  • Montanhas: 25 a 29/10
  • Aracruz: 03 a 05/11

  • Oficina de Podcast
  • Ampliando as potencialidades da etapa educativa do Cine.Ema, a oficina de podcast visa trazer aos participantes outras formas de se produzir conteúdo. A partir desta oficina, os adolescentes das regiões que margeiam patrimônios naturais irão aprender técnicas para que produzam seu podcast de maneira independente, a partir de questionamentos e inquietações em relação aos espaços aos quais pertencem e valendo-se de ferramentas que tenham em mãos.
  • Facilitadores: Ione Reis e Lara Toledo
  • Frade e a Freira: 18 a 22/10
  • Montanhas: 25 a 29/10
  • Aracruz: 03 a 05/11
  • Expedição Fotográfica no Monumento O Frade e a Freira
  • Data: 23/10
  • Horário: 7h
  • A expedição tem como objetivo proporcionar aos interessados em fotografia uma imersão nas paisagens naturais e na biodiversidade, com informações sobre o bioma da região, preservação ambiental e prática em fotografia de natureza.

  • Conexão Comunidade, Cultura & Sustentabilidade – Edição Reserva Águia Branca
  • 26/10
  • 16h – Boas- vindas
  • 16h30 – Bate-papo – Os caminhos para a produção sustentável
  • Os novos caminhos para a agricultura sustentável. O uso de tecnologias e práticas agrícolas para melhoria da produtividade da terra, diminuição dos impactos no meio ambiente e cuidado com a saúde dos agricultores e dos consumidores.
  • Local: EMEB João Domingos Fassarella - Rua Eugênio Fassarella, Alto Castelinho, Vargem Alta- ES
  • Convidados:
  • Murilo Antonio Pedroni – Senar ( Serviço de Aprendizagem Rural)
  • Itamar Arno Tesch – Empreendedor Sustentável – Afonso Cláudio
  • Margareti Klabbund Tesch – Empreendedora Sustentável – Afonso Cláudio
  • Macsuel Cipriano – Presidente da Associação de Produtores Rurais de Castelinho – Vargem Alta – ES
  • Mediação de Geraldo Dutra – Historiador e Educador Socioambiental

  • 27/10
  • 16h – Boas vindas
  • 16h30 – Bate-papo – Sistemas agroflorestais na restauração da Mata Atlântica Capixaba
  • Experiências e estratégias para restauração de ecossistemas na Mata Atlântica Capixaba. O uso de sistemas agroflorestais como alternativa de recuperação dos ambientes e de sustentabilidade na produção rural.
  • Local: Reserva Águia Branca – Alto Castelinho, Vargem Alta
  • Convidados:
  • Andressa Catharina Mendes – Gerente de Educação e Pessoas no Instituto Terra – MG
  • Paulo Henrique Radaik – Engenheiro agrônomo, Agroecologista e Permacultor – ES
  • Thiago Godinho – Engenheiro florestal – Reserva Natural Vale – ES
  • Emerson Araújo – Empreendedor – Projeto Yçara – Santa Teresa – ES
  • Mediação de Geraldo Dutra – Historiador e Educador Socioambiental – ES

  • 28/10
  • 9h – Boas-vindas
  • 9h30 – Bate-papo – Conservação nas Montanhas Capixabas: A importância das reservas particulares para o desenvolvimento sustentável da região – PARTE 1
  • 12h30 – Almoço Sustentável
  • 14h – Bate-papo – Conservação nas Montanhas Capixabas: A importância das reservas particulares para o desenvolvimento sustentável da região – PARTE 2
  • Troca de saberes e experiências entre gestores de reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs. Possíveis caminhos para fortalecimento das unidades de conservação no território.
  • Local: Reserva Águia Branca – Alto Castelinho, Vargem Alta
  • Convidados:
  • Andressa Catharina Mendes – Gerente de Educação e Pessoas no Instituto Terra – MG
  • Renata Bonfim – Professora e presidente do Instituto Ambiental Reluz – Marechal Floriano – ES
  • Mediação de Beto Mesquita – Engenheiro Florestal, Mestre em Conservação da Biodiversidade e Doutor em Ciências Ambientais e Florestais. Especialista em RPPNs

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Meio Ambiente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados