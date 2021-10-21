Com Timothée Chalamet, "Duna" estreia no ES; confira horários

Filme "Duna", de Denis Villeneuve Crédito: Warner/Divulgação

"Duna" estreia nesta quinta-feira (21) no Espírito Santo, sendo a segunda adaptação da saga para os cinemas, com versão inicial de 1984, sob a direção de David Lynch. Quem dirige o novo filme, que promete um belo visual, é Denis Villeneuve, profissional conhecido por sua atuação em "Blade Runner 2049" (2017). A estreia chega a diferentes salas no Estado e já conta com (Confira a programação completa ao final da matéria) O livro de ficção científica escrito por Frank Herbert ganha vida mais uma vez as telonas. O tão aguardadoestreia nesta quinta-feira (21) no Espírito Santo, sendo a segunda adaptação da saga para os cinemas, com versão inicial de 1984, sob a direção de David Lynch. Quem dirige o novo filme, que promete um belo visual, é Denis Villeneuve, profissional conhecido por sua atuação em "Blade Runner 2049" (2017). A estreia chega a diferentes salas no Estado e já conta com crítica feita pelo colunista Rafael Braz

Na trama, o ator Timothée Chalamet, famoso por atuar no premiado "Me Chame Pelo seu Nome" (2017), vive Paul Atreides, um jovem brilhante, filho do Duque Leto Atreides (Oscar Isaac), que administra o planeta Arrakis, também conhecido como Duna. O território é a única fonte de uma substância capaz de estender a vida humana, levar à velocidade da luz e garantir grandes poderes: o "melange". É este material, o mais importante do cosmos neste futuro longínquo, e a aridez que fazem de Duna um dos impérios mais difíceis de se governar, trazendo problemas à Paul, que logo precisa seguir o destino e desafio de comandar essas terras.

Vale destacar, que a adaptação nova da obra ainda conta com outras estrelas de Hollywood, como Zendaya (Chani) e Jason Mamoa (Ducan Idaho).

Para além da ficção científica, as estreias da semana também têm atração para a criançada "Ron Bugado". A animação conta a história do menino Barney, que tem dificuldades em fazer amizades, mas tem um amigo: Ron, uma inteligência artificial de alta tecnologia. Quando Ron começa a dar defeito, os dois saem em uma aventura. O filme pode ser uma ótima opção, trazendo o valor da amizade para os pequenos.

A programação ainda tem diversos outros títulos como "Venom - Tempo de Carnificina", "007 - Sem Tempo Para Morrer", "Halloween Kills" e muito mais.

Quanto à Covid-19, todos os municípios que apresentam cinemas estão classificados como risco baixo de contágio, conforme o 77º Mapa de Gestão de Risco . Dessa forma, as salas do Estado podem manter suas portas abertas enquanto o documento vigorar, contanto que utilizem a capacidade das salas de forma reduzida e sigam as demais medidas de segurança, como o uso de máscara obrigatório pelos frequentadores.

DUNA

156 min /Ficção científica, Drama

Direção: Denis Villeneuve / Elenco: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac

Sinopse: Inspirado na série de livros de Frank Herbert, Duna se passa em um futuro longínquo aonde os planetas são comandados por casas nobres que fazem parte de um império feudal intergalático. Paul Atreides (Timothée Chalamet) é um jovem cuja família toma controle do planeta deserto Arrakis, também conhecido como Duna. Sendo a única fonte da especiaria melange, a substância mais importante do cosmos, Arrakis se prova ser um planeta nem um pouco fácil de governar.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 2 (dub): 14h20, 21h10; 17h45 (3d).





14h20, 21h10; 17h45 (3d). Cinemark Vitória, sala 1: 20h30 (leg); 13h40 (dub)(sábado e domingo); 17h05 (leg)(3d).





20h30 (leg); 13h40 (dub)(sábado e domingo); 17h05 (leg)(3d). Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 14h20 (sábado e domingo); 14h20 (quarta); 17h10, 20h.





14h20 (sábado e domingo); 14h20 (quarta); 17h10, 20h. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 14h20 (sábado e domingo); 14h20 (quarta); 17h10, 20h.





14h20 (sábado e domingo); 14h20 (quarta); 17h10, 20h. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 20h30.





20h30. Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 21h10. Sala 5 (dub): 14h20, 17h25, 20h30.





21h10. 14h20, 17h25, 20h30. Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub): 17h30, 20h30 (3d); 14h20.





17h30, 20h30 (3d); 14h20. Cine A Norte Sul, sala 3: 15h15 (dub); 21h15 (leg).





15h15 (dub); 21h15 (leg). Cine Ritz Guarapari, sala 2 (leg): 20h10. Sala 3 (dub): 21h (3d).





20h10. 21h (3d). Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 18h30 (exceto segunda).





18h30 (exceto segunda). Cine Ritz Perim Cachoeiro, sala 2 (leg)(3d): 20h30.





20h30. Cine Unimed Cachoeiro, sala 2 (dub)(3d): 17h25, 20h15.





17h25, 20h15. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 14h15. Sala 2 (dub): 16h, 19h. Sala 3 (dub): 20h45.

RON BUGADO

107 min /Animação, Família, Aventura, Ficção científica

Direção: Sarah Smith, Jean-Philippe Vine / Elenco: Sérgio Malheiros, Jack Dylan Grazer, Zach Galifianakis

Sinopse: Ron Bugado conta a história do jovem Barney, um menino de onze anos que tem dificuldade de fazer novos amigos, e seu companheiro Ron, uma inteligência artificial de alta tecnologia que anda, fala e é o "melhor amigo fora da caixa" de Barney. Mas quando Ron começa a ter seu funcionamento comprometido, os dois saem em uma aventura repleta de ação, onde a amizade entre os dois se mostra verdadeira.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 14h, 16h35. Sala 8 (dub): 15h; 17h35 (3d).





14h, 16h35. 15h; 17h35 (3d). Cinemark Vitória, sala 5 (dub): 14h, 16h35, 19h20.





14h, 16h35, 19h20. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 14h10 (sábado, domingo e quarta); 16h10, 18h10, 20h10.





14h10 (sábado, domingo e quarta); 16h10, 18h10, 20h10. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 16h20, 18h20.





16h20, 18h20. Multiplex Araújo, sala 1 9dub): 14h30, 16h45, 19h. Sala 2 (dub): 13h (sábado e domingo); 15h10.





14h30, 16h45, 19h. 13h (sábado e domingo); 15h10. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 15h30, 17h45. Sala 5 (dub): 14h10 (exceto segunda e terça).





15h30, 17h45. 14h10 (exceto segunda e terça). Cine A Norte Sul, sala 1 (dub): 14h30, 16h45, 19h, 21h15.





14h30, 16h45, 19h, 21h15. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 17h10, 19h10.





17h10, 19h10. Cine Ritz Perim Cachoeiro, sala 2 (dub): 16h30, 18h30.





16h30, 18h30. Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 16h30, 18h30.





16h30, 18h30. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 3 (dub): 14h10, 16h20, 18h30. Sala 6 (dub): 15h, 17h15, 19h30.

UMA JANELA PARA O MAR

90 min /Drama, Romance

Direção: Miguel Ángel Jiménez / Elenco: Emma Suárez, Akilas Karazisis, Gaizka Ugarte

Sinopse: Diante de notícias ruins, María (Emma Suárez), uma espanhola de 55 anos, decide viajar para a Grécia com as amigas mais próximas, contra o conselho do filho e dos médicos. Esta decisão espontânea a leva à ilha de Nisyros, um pequeno refúgio de paz e calma que imediatamente a faz se sentir em casa. Enquanto explora a bela ilha e mergulha em seus tesouros escondidos, ela conhece Stefanos (Akilas Karazisis) e se apaixona pelo mundo de possibilidades que lhe é apresentado.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 15h30 (quinta, sexta, segunda, terça e quarta); 19h10.

EM CARTAZ

HALLOWEEN KILLS: O TERROR CONTINUA

106 min /Terror

Direção: David Gordon Green / Elenco: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak

Sinopse: Em "Halloween Kills: O Terror Continua", depois de quatro décadas se preparando para enfrentar Michael Myers, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) acredita que enfim venceu. Minutos depois de deixar o assassino queimando, Laurie vai direto para o hospital com ferimentos graves de vida ou morte. Mas quando Michael consegue escapar da armadilha de Laurie, sua vingança e desejo por um banho de sangue continua. Enquanto Laurie luta contra a dor, ela tem que se preparar mais uma vez para se defender de Michael e consegue fazer toda a cidade de Haddonfield se juntar para lutar contra o monstro. Mulheres se juntam e formam um grupo de vigilantes que vão atrás de Michael e acabá-lo de uma vez por todas, garantindo o retorno de um Halloween tranquilo e paz na cidade.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 19h10, 21h45.





19h10, 21h45. Cinemark Vitória, sala 5 (dub): 22h.





22h. Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 16h20, 18h20, 20h20.





16h20, 18h20, 20h20. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 20h20.





20h20. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 18h30.





18h30. Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 17h20, 21h45.





17h20, 21h45. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 21h15.





21h15. Cine A Norte Sul, sala 4: 14h15 (dub); 21h30 (leg).





14h15 (dub); 21h30 (leg). Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 21h10.





21h10. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 21h30 (exceto segunda).





21h30 (exceto segunda). Cine Unimed Cachoeiro, sala 4: 18h40 (dub); 20h45 (leg).





18h40 (dub); 20h45 (leg). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 19h. Sala 6 (dub): 21h45.

O ÚLTIMO DUELO

153 min /Drama, Histórico

Direção: Ridley Scott / Elenco: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer

Sinopse: "O Último Duelo" é uma história sobre o duelo entre o cavaleiro Jean de Carrouges e o escudeiro Jaques Le Gris, acusado de ter violado a esposa do cavaleiro. A luta, estabelecida pelo próprio rei da França, Carlos VI, marca o grande drama de vingança e crime do século XIV, que tem a esperança de ser resolvido somente após o combate. Baseado no romance homônimo de Eric Jager.

HORÁRIOS





Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h55.





16h55. Cine A Norte Sul, sala 3 (leg): 18h15.





18h15. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 17h15.

FÁTIMA - A HISTÓRIA DE UM MILAGRE

113 min /Drama, Histórico

Direção: Marco Pontecorvo / Elenco: Harvey Keitel, Goran Visnjic, Sônia Braga

Sinopse: Em "Fátima – A História de um Milagre", em meio a Primeira Guerra Mundial, três crianças de Portugal Jacinta, Francisco Marto e Lucia de Jesus dos Santos testemunham seis visões da Virgem Maria entre os meses de maio e outubro de 1917. Após contar para adultos céticos, a igreja católica romana valida a visão das crianças, transformando a cidade de Fátima um dos principais lugares de peregrinação.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 15h05.





15h05. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 14h45.





14h45. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 14h10 (somente segunda e terça).





14h10 (somente segunda e terça). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 14h30.





14h30. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 18h.





18h. Cine Unimed Cachoeiro, sala 4 (dub): 16h15.





16h15. Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 18h.

A DONA DO BARATO

106 min /Policial, Comédia, Drama

Direção: Jean-Paul Salomé / Elenco: Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Liliane Rovère

Sinopse: "A Dona do Barato" conta a história de Patience Portefeux (Isabelle Huppert), uma tradutora policial francês-árabe que é especializada em escutas telefônicas para a unidade antinarcóticos. Um dia, enquanto escuta os traficantes procurados, ela descobre que um deles é filho da fantástica mulher que cuida da sua mãe. Ela decide protegê-lo e é trazida para o meio de uma rede de traficantes. Quando ela coloca as mãos em uma enorme carga de hash, com a ajuda de seu novo parceiro, o ex-cão policial DNA, ela aproveita a oportunidade e se torna Mama Weed, uma poderosa traficante de drogas.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 17h.

FILHO - MÃE

102 min /Drama

Direção: Mahnaz Mohammadi / Elenco: Raha Khodayari, Mahan Nasiri, Reza Behboodi

Sinopse: Em "Filho-Mãe", acompanhamos a história de Leila, uma mãe solteira que trabalha duro para sustentar seus dois filhos no Irã em crise. Ela tem a oportunidade de melhorar sua vida financeira, caso aceite o pedido de casamento de Kazem. O problema é que, para se casar, ele exige que ela envie seu filho Amir para longe, pois ele tem uma filha e a tradição desaprova uma jovem compartilhando a casa com seu meio-irmão. Quando Leila é demitida, ela decide aceitar o pedido de casamento. Ela deixa Amir sob os cuidados de um internato, até encontrar uma solução para trazê-lo de volta para casa.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 20h50.

VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA

112 min /Ficção científica, Ação

Direção: Andy Serkis / Elenco: Tom Hardy, Stephen Graham, Woody Harrelson

Sinopse: Em "Venom - Tempo de Carnificina", depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock (Tom Hardy) está com problemas para se acostumar na vida com o symbiote Venom. Eddie tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, também portando um symbiote chamado Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução falhada.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub)(3d): 15h10, 17h35, 20h (exceto sábado e domingo); 15h15, 17h40, 20h05. Sala 3 (dub): 13h (sábado e domingo); 15h30, 18h, 20h30. Sala 4 (dub): 16h, 18h25, 20h50. Sala 5 (dub): 21h30. Sala 7 (dub): 14h35, 17h, 19h25, 21h50.





15h10, 17h35, 20h (exceto sábado e domingo); 15h15, 17h40, 20h05. 13h (sábado e domingo); 15h30, 18h, 20h30. 16h, 18h25, 20h50. 21h30. 14h35, 17h, 19h25, 21h50. Cinemark Vitória, sala 3: 16h40, 19h10, 21h40 (leg)(3d); 14h10 (dub)(3d); 21h (leg).





16h40, 19h10, 21h40 (leg)(3d); 14h10 (dub)(3d); 21h (leg). Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 14h55 (sábado, domingo e quarta); 16h50, 18h45, 20h40.





14h55 (sábado, domingo e quarta); 16h50, 18h45, 20h40. Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 14h55 (sábado, domingo e quarta); 16h50, 18h45, 20h40.





14h55 (sábado, domingo e quarta); 16h50, 18h45, 20h40. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h, 21h; 19h (3d); 15h (sábado e domingo).





17h, 21h; 19h (3d); 15h (sábado e domingo). Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 19h40. Sala 3 (dub): 15h15, 17h20, 19h25, 21h30. Sala 4 (dub): 14h50, 16h55, 19h, 21h05.





19h40. 15h15, 17h20, 19h25, 21h30. 14h50, 16h55, 19h, 21h05. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 14h, 16h15, 18h20, 20h45. Sala 3 (dub): 15h, 17h15, 19h30, 21h45 (3d).





14h, 16h15, 18h20, 20h45. 15h, 17h15, 19h30, 21h45 (3d). Cine A Norte Sul, sala 2 (dub): 15h, 19h (3d); 17h, 21h. Sala 4 (leg): 19h30.





15h, 19h (3d); 17h, 21h. 19h30. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 17h e 19h (3d).





17h e 19h (3d). Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 17h (sábado e domingo); 19h (exceto segunda); 21h (3d)(exceto segunda).





17h (sábado e domingo); 19h (exceto segunda); 21h (3d)(exceto segunda). Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 17h, 19h, 21h.





17h, 19h, 21h. Cine Unimed Cachoeiro, sala 3: 17h, 19h (3d)9dub); 21h (3d)(leg).





17h, 19h (3d)9dub); 21h (3d)(leg). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 22h. Sala 4 (dub): 17h, 21h15. Sala 5 (dub): 14h45, 16h45, 18h45, 20h45.

O HOMEM QUE VENDEU SUA PELE

108 min /Drama

Direção: Kaouther Ben Hania / Elenco: Yahya Mahayni, Dea Liane, Koen De Bouw

Sinopse: "O Homem que Vendeu sua Pele" é a história de Sam Ali (Yahya Mahayni), um jovem e impulsivo sírio que deixou seu país, pelo Líbano, para escapar da guerra. Almejando viajar para a Europa e viver com o amor de sua vida, ele aceita ter suas costas tatuadas por um dos artistas contemporâneos mais cultuados do mundo, transformando seu próprio corpo em uma linda e prestigiosa obra de arte.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 20h50.

SOB AS ESCADAS DE PARIS

112 min /Comédia dramática, Drama, Comédia

Direção: Claus Drexel / Elenco: Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère

Sinopse: Em"Sob as Escadas de Paris" Christine (Catherine Frot) mora nas ruas de Paris e sua rotina é dividida entre visitar centros de distribuição gratuita de alimentos e vagar de um canto para outro. Um dia, em uma noite de inverno, ela conhece o pequeno Suli (Mahamadou Yaffa), soluçando na frente do abrigo. Juntos, eles embarcam em uma jornada para encontrar a mãe do garotinho.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 17h40.

007 - SEM TEMPO PARA MORRER

163 min /Ação, Suspense, Espionagem

Direção: Cary Joji Fukunaga / Elenco: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux

Sinopse: Em "007 - Sem Tempo Para Morrer, depois de sair do serviço ativo da MI6, James Bond (Daniel Craig) vive tranquilamente na Jamaica, mas como nem tudo dura pouco, a vida do espião 007 é agitada mais uma vez. Felix Leiter (Jeffrey Wright) é um velho amigo da CIA que procura o inglês para um pequeno favor de ajudá-lo em uma missão secreta. O que era para ser apenas uma missão de resgate de um cientista acaba sendo mais traiçoeira do que o esperado, levando o agente inglês 007 ao misterioso vilão, Safin (Rami Malek), que utiliza de novas armas de tecnologia avançada e extremamente perigosa.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 18h. Sala 8 (dub): 20h40.





18h. 20h40. Cinemark Vitória, sala 6 (leg): 17h10, 20h40 (exceto sábado e domingo); 17h40, 21h10 (sábado e domingo).





17h10, 20h40 (exceto sábado e domingo); 17h40, 21h10 (sábado e domingo). Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 19h45.





19h45. Cine A Norte Sul, sala 4 (dub): 16h30.





16h30. Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 20h30.





20h30. Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 20h15.



AINBO - A GUERREIRA DA AMAZÔNIA

84 min /Animação, Aventura, Família

Direção: Richard Claus / Elenco: Lola Raie, Bernardo De Paula, Thom Hoffman

Sinopse: Ainbo nasceu e foi criada na aldeia de Candámo, na floresta Amazônica. Um dia, ele descobre que sua tribo está sendo ameaçada por outros seres humanos. A garota enfrenta a missão de reverter essa destruição e extinguir a maldade dos Yakuruna, a escuridão que habita o coração de pessoas gananciosas.

HORÁRIOS:





Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 14h10.

PATRULHA CANINA: O FILME



86 min /Animação, Família, Aventura, Comédia

Direção: Cal Brunker / Elenco: Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi

Sinopse: Patrulha Canina: O Filme é uma produção Nickelodeon e a Spin Master em parceria com a Paramount Pictures. O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade onde moram.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 13h (sábado e domingo).





13h (sábado e domingo). Cinemark Vitória, sala 6 (dub): 13h, 15h25 (sábado e domingo); 14h55 (exceto sábado e domingo).





13h, 15h25 (sábado e domingo); 14h55 (exceto sábado e domingo). Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 14h40 (sábado, domingo e quarta).





14h40 (sábado, domingo e quarta). Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 14h40 (sábado, domingo e quarta).





14h40 (sábado, domingo e quarta). Cine Jardins, sala 2 (dub): 16h (sábado e domingo).





16h (sábado e domingo). Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 16h50 (sábado e domingo).





16h50 (sábado e domingo). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 16h40.



O PODEROSO CHEFINHO 2

107 min / Animação, Comédia, Família

Direção: Tom McGrath / Elenco: Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris



Sinopse: "O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família" acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

HORÁRIOS





Cine Jardins, sala 2 (dub): 14h (sábado e domingo).



OS CROODS 2 : UMA NOVA ERA

96 min/ Animação, Aventura, Família, Comédia

Roteiro: Dan Hageman, Kevin Hageman/ Elenco: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone

Sinopse: Em "Croods 2: Uma Nova Era", em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

HORÁRIOS





Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 16h.



A BAILARINA

90 min /Animação

Direção: Eric Summer, Eric Warin / Elenco: Mel Maia, Elle Fanning, Dane DeHaan

Sinopse: Paris, 1869. Uma sonhadora menina órfã toma uma atitude arriscada para conseguir o que quer: foge para Paris para realizar o sonho de ser uma grande bailarina. Lá ela decide se passar por outra pessoa, e consegue uma vaga no Grand Opera, onde vai aprontar muitas aventuras.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (dub): 13h40 (sábado e domingo).

AS SUFRAGISTAS

107 min /Drama, Histórico

Direção: Sarah Gavron / Elenco: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep

Sinopse: No início do século XX, após décadas de manifestações pacíficas, as mulheres ainda não possuem o direito de voto no Reino Unido. Um grupo militante decide coordenar atos de insubordinação, quebrando vidraças e explodindo caixas de correio, para chamar a atenção dos políticos locais à causa. Maud Watts (Carey Mulligan), sem formação política, descobre o movimento e passa a cooperar com as novas feministas. Ela enfrenta grande pressão da polícia e dos familiares para voltar ao lar e se sujeitar à opressão masculina, mas decide que o combate pela igualdade de direitos merece alguns sacrifícios.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (dub): 15h (quinta, sexta, segunda, terça e quarta); 18h55.

AS AVENTURAS DO CAPITÃO CUECA

89 min /Animação, Comédia, Aventura

Direção: David Soren / Elenco: Kevin Hart, Thomas Middleditch, Ed Helms

Sinopse: Jorge e Haroldo são amigos inseparáveis, tanto no colégio quanto na casa na árvore que mantém juntos, onde se dedicam a escrever histórias em quadrinhos do Capitão Cueca, super-herói por eles inventado. Ambos adoram se divertir na base de pegadinhas, especialmente em relação aos professores e ao rabugento diretor Krupp. Quando são ameaçados de serem separados de turma, Jorge usa um anel hipnótico contra o diretor, que faz com que ele obedeça a todas as suas ordens. É quando a dupla tem a ideia de transformá-lo no próprio Capitão Cueca.