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'Dia especialíssimo', Gloria Maria celebra 2ª dose da vacina contra Covid

Jornalista também conta que irá voltar a gravar nos estúdios

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 13:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mai 2021 às 13:53
A jornalista Gloria Maria anunciou que recebeu as duas doses da vacina contra Covid-19
A jornalista Gloria Maria anunciou que recebeu as duas doses da vacina contra Covid-19 Crédito: Instagram/gloriamariareal
A jornalista Gloria Maria, 71, publicou nesta segunda-feira (24) que recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19. "Prazo de imunização cumprido. Não tem como descrever a felicidade!", escreveu em seu Instagram.
"Bem, esperei para postar para ver se alguém tinha conseguido me fotografar vacinando! Até ofereci um prêmio lembra!", continuou a jornalista, que no começo deste ano brincou com seus fãs sobre sua idade, que ela não revela, e disse que daria um prêmio para quem conseguisse a fotografar durante a vacinação.
"Já que ninguém conseguiu o prêmio é meu", completou. "Poder voltar a gravar no estúdio onde não entro há quase dois anos! O tratamento ainda continua por um tempinho, mas só de manutenção! Totalmente recuperada!", disse.
A apresentadora do Globo Repórter (Globo) parou de gravar antes da pandemia do coronavírus, para tratar um tumor maligno que estava em seu cérebro. A cirurgia de retirada do tumor ocorreu em 11 de novembro do ano passado.
"Obrigada pela energia e pelo carinho. Me ajudaram a chegar até aqui! Amo vocês que dividem esse espaço comigo! Detesto textão, mas hoje é um dia especialíssimo!", concluiu a jornalista. Nos comentários da publicação muitas celebridades celebraram a imunização e recuperação dela.
"Te amo, Gloria! Volta logo!", escreveu a atriz Taís Araújo, 42. "Que maravilha, minha querida! Te esperamos de braços abertos!", comentou a também Renata Capucci, 48. "Sua maravilhosa", escreveu a atriz Giovanna Antonelli, 45.

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