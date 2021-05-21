Juliette sobre pandemia da Covid-19: "a gente não pode fingir que tá tudo bem"

Juliette Freire falou para seus quase 30 milhões de seguidores nesta quinta-feira (20), sobre os perigos da Covid-19.

Uma das administradoras das redes sociais da vencedora do "Big Brother Brasil 21" morreu por complicações do novo coronavírus. Além disso, a melhor amiga da paraibana está na UTI por causa da doença.

A ex-BBB Juliette Freire Crédito: Isabella Pinheiro/GSHOW

"Eu não poderia deixar de usar esse espaço e minha voz para fazer algo por essas pessoas e por tantas outras que podem ser salvas. São 440 mil mortos no Brasil por causa da Covid e a gente não pode fingir que está tudo bem, que a vida seguiu", desabafou em seu perfil no Instagram.

Juliette conta que, após sair do "BBB 21", teve de enfrentar uma realidade bem dura e, em menos de 15 dias, perdeu pessoas queridas: "Familiares da minha equipe, colegas, amigos, Paulo Gustavo (ator) ... e tantos outros que eu nem tive tempo de contar. É algo assustador".

A paraibana ressaltou que as pessoas precisam se cuidar. "Quem puder ficar em casa, fique em casa. E proteja os que não podem. Muita gente precisa trabalhar, não tem como ficar em casa. Mas façam isso por eles, por favor", disse.

A ex-BBB fez questão de mencionar a importância da imunização de todos contra o novo coronavírus. "Confiem na vacina, nos cientistas, nos médicos e naqueles que dão a vida por essa causa. A gente não pode desistir sem fazer o máximo que a gente pode", se emociona. "Quero usar toda essa empatia do reality de forma positiva. Os hospitais estão voltando a lotar. A Paraíba tem 70% dos leitos ocupados. Em uma testagem de um dia mais de 60% dos testes foram positivos. É algo assustador! Não está tudo bem. Não estamos vivendo em um sonho. É real", afirmou.