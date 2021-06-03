Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tour Conduru

De carro, ex-BBB Arthur Picoli apresenta Conduru em vídeo para seguidores

Capixaba passeou pelas ruas contando detalhes do distrito de Cachoeiro de Itapemirim
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

03 jun 2021 às 10:09

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 10:09

Ex-BBB Arthur Picoli grava vídeo apresentando Conduru para seus seguidores
Ex-BBB Arthur Picoli grava vídeo apresentando Conduru para seus seguidores Crédito: Instagram/@arthurpicoli
"Veio aí, família: Tour por Conduru!", anuncia Arthur em seu Instagram. O capixaba, que participou do "Big Brother Brasil 21", cumpriu a promessa feita durante o confinamento e deu um jeito de apresentar sua terra natal para os seguidores.
Nesta quarta-feira (2), o capixaba postou um vídeo em que circula pelas ruas do distrito de Cachoeiro de Itapemirim, dirigindo seu carro e apresentando detalhes do que ele falou na casa mais vigiada do país. "Falei tanto desse paraíso lá dentro da casa mais vigiada do Brasil, que muitos de vocês devem ter ficado curiosos pra conhecer um pouquinho mais. E pra comemorar, ainda, os 5 milhões, vamos dar uma volta por Conduru", disse na legenda da postagem.
No vídeo, Arthur fala da Tradicional festa de Santa Rita de Cassia, realizada anualmente no dia 22 de maio, das ruas e espaços que ele viveu durante a infância. No fim do vídeo, ele cobra a promessa feita por Pocah e Projota de se apresentarem no local.
"Lembrando a vocês que: Pocah e Projota, o Brasil estava gravando, o Brasil viu vocês falando. Então, saibam que vai ter, sim, show de Projota e CNPJ Pocah aqui em Conduru na festa de maio", brincou o capixaba.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Famosos BBB BBB 21 Arthur Picoli Conduru
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados