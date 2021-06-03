De carro, ex-BBB Arthur Picoli apresenta Conduru em vídeo para seguidores

"Veio aí, família: Tour por Conduru!", anuncia Arthur em seu Instagram. O capixaba, que participou do "Big Brother Brasil 21", cumpriu a promessa feita durante o confinamento e deu um jeito de apresentar sua terra natal para os seguidores.
Nesta quarta-feira (2), o capixaba postou um vídeo em que circula pelas ruas do distrito de Cachoeiro de Itapemirim, dirigindo seu carro e apresentando detalhes do que ele falou na casa mais vigiada do país. "Falei tanto desse paraíso lá dentro da casa mais vigiada do Brasil, que muitos de vocês devem ter ficado curiosos pra conhecer um pouquinho mais. E pra comemorar, ainda, os 5 milhões, vamos dar uma volta por Conduru", disse na legenda da postagem.
No vídeo, Arthur fala da Tradicional festa de Santa Rita de Cassia, realizada anualmente no dia 22 de maio, das ruas e espaços que ele viveu durante a infância. No fim do vídeo, ele cobra a promessa feita por Pocah e Projota de se apresentarem no local.
"Lembrando a vocês que: Pocah e Projota, o Brasil estava gravando, o Brasil viu vocês falando. Então, saibam que vai ter, sim, show de Projota e CNPJ Pocah aqui em Conduru na festa de maio", brincou o capixaba.