Criança faz festa com tema Agostinho Carrara e ganha parabéns de Pedro Cardoso

O figurino extravagante e o jeito atrapalhado de Agostinho Carrara, o personagem interpretado pelo ator Pedro Cardoso, 57, na segunda versão da série 'A Grande Família', inspiraram a festa de aniversário do menino Danilo Couto, 6.
Chamado pela família de Carrarinha, o menino comemorou a data vestido como seu personagem preferido: camisa estampada, óculos escuros e cabelos lisos repartidos ao meio. E um pedido em seu Instagram: "Marque nos comentários o Pedro Cardoso. Ele tem que conhecer o Carrarinha filho".
Deu certo. A festa temática da criança viralizou e chegou até o ator. Cardoso mandou, também pelo Instagram, os parabéns para Danilo. "Que todos os seus sonhos se realizem. Feliz aniversário, com carinho, é o que te deseja o ator que vai por dentro do Agostinho."
Na hora dos parabéns, Danilo dançou embalado pela música tema da série, cantada por Dudu Nobre. E, sem querer, fez uma trapalhada típica de Agostinho: esbarrou com o cotovelo no bolo, sujando o figurino da festa.
Os episódios da segunda versão da série de comédia foram ao ar entre março de 2001 e setembro de 2014, na Globo. Simpático e falante, o personagem fictício representou a figura do malandro que tenta levar vantagem nas mais diversas situações, mas sem perder a ternura.