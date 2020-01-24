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Caio Castro faz aniversário com tema de 'Power Rangers' e Grazi na festa

Até o momento, atores não oficializaram o romance

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 21:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 21:43
Caio Castro faz aniversário com Power Rangers como tema Crédito: Reprodução/Instagram
Grazi Massafera, 37, esteve na noite desta quarta-feira (22) na festa aniversário do ator Caio Castro, 31, com quem parece viver um romance. A atriz apareceu em diversos vídeos da festa, que aconteceu em São Paulo, junto a amigos e familiares do artista.
Através dos vídeos, é possível ver que a festa teve como tema os "Power Rangers", franquia sobre um grupo de heróis que gerou seriados de televisão, filmes, histórias em quadrinhos e brinquedos. Grazi já havia desejado um feliz aniversário a Caio Castro, através do Instagram, usando um gif dos heróis.

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Em algumas imagens da festa que circularam pelas redes sociais, Caio também aparece junto a atores fantasiados como os "Power Rangers", e até arrisca golpes de luta.
Ver essa foto no Instagram

Caio Castro comemorando seu aniversário com familiares e amigos ??

Uma publicação compartilhada por Grazi e Caio ? (@graziecaio) em

Caio Castro completou 31 anos de idade nesta quarta, e esteve no programa Se Joga (Globo) através de uma ligação de vídeo. Durante o papo, a apresentadora Fernanda Gentil começou a perguntar se uma amiga loira e parecida com ela já havia dado os parabéns a ele.
Se fazendo de desentendido, Caio disse que o microfone havia cortado. Gentil foi mais direta e perguntou sobre Grazi Massafera a ele, que disse que ela "já tinha falado sobre", e não tocou mais no assunto.
Até o momento, Caio Castro e Grazi Massafera não oficializaram o romance, apesar de já terem sido flagrados aos beijos. Os atores foram vistos juntos pela primeira vez durante o Rock in Rio 2019, e desde então estão sempre juntos. No Réveillon, Castro e Massafera viajaram para a praia de Carneiros, em Pernambuco, onde passaram a virada do ano com amigos.
Ver essa foto no Instagram

Olha quem está na festa do namorado ???#caiocastro #grazimassafera

Uma publicação compartilhada por Grazi e Caio ? (@graziecaio) em

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