Com Fernanda Gentil, "Zig Zag Arena" estreia prometendo nostalgia e diversão

Fernanda Gentil é a apresentadora do "Zig Zag Arena" Crédito: João Gotta

Para a grande estreia do "Zig Zag Arena", competidores à altura: médicos e enfermeiros, profissionais essenciais no combate à pandemia, serão os primeiros a brincar no gigantesco tabuleiro de pinball.

E a disputa já começa com um grande clássico: paulistas x cariocas. De um lado, focados em levar o troféu para casa, uma escalação de craques de São Paulo. Do outro, uma equipe de guerreiros do Rio de Janeiro que promete não deixar o prêmio escapar tão fácil. O vencedor? É o que o público confere neste domingo, dia 3, a partir das 14h30, na programação da TV Gazeta.

Responsável por comandar a diversão nas tardes de domingo, Fernanda Gentil celebra a escolha dos profissionais para a estreia. “Fico muito feliz de podermos proporcionar um pouco de diversão e leveza pra quem promoveu vida e saúde em tempos de pandemia. Nossos médicos e enfermeiros merecem uma boa dose de carinho e muitas homenagens por tudo que fizeram e estão fazendo", ressalta a apresentadora.

TECNOLOGIA

No "Zig Zag Arena", os clássicos da infância como pique-pega, pique-bandeira e queimado são como esportes. Por isso, além de juízes profissionais atentos a qualquer eventual falta, um elenco à altura foi escalado para acompanhar a apresentadora: Everaldo Marques, narrador do Esporte da Globo, responsável por observar cada lance e transmitir, com todo o seu carisma, a energia dos competidores; a ex-jogadora Hortência e o humorista Marco Luque a cargo dos comentários dos melhores momentos, com olhar atento e muito humor.

Game digital "Zig Zag Arena" estreia neste domingo (3) Crédito: João Cotta

Se na rua já era bom, imagina ter os mesmos jogos em um estúdio de 1.500m², completamente inteligente e automatizado. Com a mágica da Globo, as brincadeiras mais marcantes recebem uma nova roupagem e uma boa dose de tecnologia, ficando ainda mais divertidas e modernas. Tudo isso em uma grande arena, recheada de luzes e cores, com obstáculos, escorregas e esconderijos.