Anahí, ex-RBD, é citada pelo FBI por lavagem de dinheiro

A cantora Anahí, ex-RBD Crédito: Reprodução/Instagram @anahi

A cantora mexicana Anahí, 37, ex-integrante do RBD, foi citada pelo FBI como uma das pessoas envolvidas em lavagem de dinheiro no México, segundo o site Show News. Ela deve ser chamada para prestar esclarecimentos sobre o caso.

A cantora passou a ser investigada por ser sócia do marido, o ex-governador Manuel Velasco, que é um dos denunciados no esquema. Até agora foram divulgados nomes de mais de dez pessoas, entre artistas e representantes do governo.

As investigações surgiram a partir do caso da famosa apresentadora de TV Inés “N” e de seu marido, que estão envolvidos com o crime organizado e lavagem de dinheiro, operações com recursos de origem ilícita e muito mais.

O caso da apresentadora, que vem repercutindo nas redes sociais e já tomou as manchetes dos jornais do país, levou a outras pessoas, entre elas artistas e políticos famosos.

A Justiça mexicana está oferecendo redução de pena e perdoando as acusações das pessoas envolvidas em atividades ilícitas desde elas passem informações sobre o esquema criminoso.