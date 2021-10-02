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Anahí, ex-RBD, é citada pelo FBI por lavagem de dinheiro

Ela é sócia do marido político que é um dos denunciados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2021 às 10:18

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 10:18

A cantora Anahí, ex-RBD
A cantora Anahí, ex-RBD Crédito: Reprodução/Instagram @anahi
A cantora mexicana Anahí, 37, ex-integrante do RBD, foi citada pelo FBI como uma das pessoas envolvidas em lavagem de dinheiro no México, segundo o site Show News. Ela deve ser chamada para prestar esclarecimentos sobre o caso.
A cantora passou a ser investigada por ser sócia do marido, o ex-governador Manuel Velasco, que é um dos denunciados no esquema. Até agora foram divulgados nomes de mais de dez pessoas, entre artistas e representantes do governo.
As investigações surgiram a partir do caso da famosa apresentadora de TV Inés “N” e de seu marido, que estão envolvidos com o crime organizado e lavagem de dinheiro, operações com recursos de origem ilícita e muito mais.

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O caso da apresentadora, que vem repercutindo nas redes sociais e já tomou as manchetes dos jornais do país, levou a outras pessoas, entre elas artistas e políticos famosos.
A Justiça mexicana está oferecendo redução de pena e perdoando as acusações das pessoas envolvidas em atividades ilícitas desde elas passem informações sobre o esquema criminoso.
Especialistas disseram ao Show News que o esquema pode ser uma grande lavagem de dinheiro envolvendo governos, empresários e muitos outros personagens desse círculo. Eles acreditam que o dinheiro poderia ser de origem pública ou do governo.

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