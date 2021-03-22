Atores de 'Rebelde' comemoram dez anos da estreia da versão brasileira da novela

Sophia Abrahão, Micael Borges, Mel Fronckowiak, Chay Suede, Arthur Aguiar e Lua Blanco em 'Rebelde' Crédito: Divulgação/RecordTV

Há dez anos ia ao ar o primeiro capítulo da versão brasileira da novela "Rebelde", na RecordTV. Inspirada na novela mexicana homônima, a trama, que teve 410 capítulos falava sobre o cotidiano de estudantes adolescentes em um colégio onde vivem em regime de semi-internato.

O folhetim narrava dramas típicos desta fase da vida: primeiro amor, bullying, conflito de gerações na relação com os pais, abuso de álcool, entre outros temas. Assim como aconteceu na versão original, os seis personagens principais formaram uma banda de mesmo nome que fez turnê por todo o Brasil.

Arthur Aguiar, Sophia Abrahão, Mel Fronckowiak, Lua Blanco e Micael Borges formavam o núcleo principal da trama, ao lado de Chay Suede, em seu primeiro papel na TV. Beni Falcone, Diego Montez e a participante do BBB 21, Carla Diaz também fizeram parte do elenco da trama.

Como não podia deixar de ser, boa parte do elenco de "Rebelde", usou as redes sociais para homenagear a trama. "Sou muito grato a cada mensagem, foto, demonstração de amor, seja ela pelo Instagram ou quando fazíamos show. Foi um momento incrível não só da sua, mas da minha vida também", disse Aguiar em vídeo.

Fronckowiak escreveu um relato relembrando momentos deste período. "Agradeço todo abraço demorado na época em que abraços eram apenas sinônimos de conforto e substituíam as palavras. Hoje, 10 anos depois, algumas memórias ainda são tão presentes que parece que ainda estamos por ali, naqueles camarins, naqueles corredores, naqueles palcos", escreveu.

"A Alice vai ficar para sempre eternizada na minha história e eu morro de orgulho por ter dado vida a ela! Muito obrigada a todos que fizeram parte desse momento tão doce e especial da minha trajetória", agradeceu Abrahão.

"Dez anos atrás começou uma montanha russa que mudou minha vida pra sempre", escreveu Blanco.