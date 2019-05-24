'Rebelde' ganhará nova versão dirigida por famosa produtora mexicana

Se você não está com o seu espanhol na ponta da língua, vai poder aproveitar muito o momento que está por vir. De acordo com a rádio mexicana Fórmula, o seriado teen de sucesso "Rebelde" ganhará uma nova versão.
Segundo a publicação, um remake da série será feito pela produtora mexicana Rosy Ocampo, conhecida por sucessos como "Carinha de Anjo" e "Cúmplices de um Resgate", e terá "El Lugar de Siempre" como nome.
As produções já começaram e tudo indica que até alguns nomes já foram escalados para viver o grupo de jovens, que foi interpretado por Anahí, Dulce Maria, Afonso Herrera, Christopher Uckermann, Maite Perroni e Christian Chávez na primeira versão da trama.
Sem nenhuma confirmação até o momento, mas alguns nomes como Geraldine Galván, Samadhi Zendejas, Fatima Molina e Gisselle Kuri parecem estar no páreo para serem os atores principais da trama.
"Rebelde" teve duas temporadas que foram transmitidas ao longo de dois anos no Brasil, pelo SBT. O primeiro episódio foi ao ar em outubro 2004 e o último, dois anos depois, em junho de 2006. Em seguida, o grupo seguiu com carreira musical.