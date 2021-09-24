Netflix divulga imagem da nova geração de Rebelde, com Giovanna Grigio

A Netflix divulgou uma imagem da nova geração de Rebeldes nas redes sociais nesta quinta-feira (23). A série deve chegar à plataforma de streaming em 2022.

Na foto, entre os oito personagens, aparece a atriz brasileira Giovanna Grigio, conhecida por sua participação em "Chiquititas" (2013), e também por seus papéis como Samantha em "Malhação: Viva a Diferença", e "As Five".

Imagem da nova geração de 'Rebeldes', da Netflix Crédito: Netflix

"Quem dormiu, não viu. Eu queria comentar o uniforme da nova geração Rebelde que chega no meu site em breve, mas só tenho olhos pra Giovanna Grigio nessa foto", diz a legenda.

Os outros atores da série são Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene e Alejandro Puente.

Quem dormiu, não viu 👀 Eu queria comentar o uniforme da nova geração Rebelde que chega no meu site em breve, mas só tenho olhos pra @gigi_grigio nessa foto 😍😍😍 Sábado tem mais novidades diretamente do #TUDUM. pic.twitter.com/loqLttZ3Lc — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 23, 2021

O serviço de streaming promete revelar mais novidades sobre Rebeldes no seu evento global no próximo sábado, 25. "Sábado tem mais novidades diretamente do TUDUM".