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Sucesso mexicano

Netflix divulga imagem da nova geração de Rebelde, com Giovanna Grigio

O serviço de streaming promete revelar mais novidades no evento TUDUM

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 12:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 set 2021 às 12:37
A Netflix divulgou uma imagem da nova geração de Rebeldes nas redes sociais nesta quinta-feira (23). A série deve chegar à plataforma de streaming em 2022.
Na foto, entre os oito personagens, aparece a atriz brasileira Giovanna Grigio, conhecida por sua participação em "Chiquititas" (2013), e também por seus papéis como Samantha em "Malhação: Viva a Diferença", e "As Five".
Imagem da nova geração de 'Rebeldes', da Netflix
Imagem da nova geração de 'Rebeldes', da Netflix Crédito: Netflix
"Quem dormiu, não viu. Eu queria comentar o uniforme da nova geração Rebelde que chega no meu site em breve, mas só tenho olhos pra Giovanna Grigio nessa foto", diz a legenda.
Os outros atores da série são Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene e Alejandro Puente.
O serviço de streaming promete revelar mais novidades sobre Rebeldes no seu evento global no próximo sábado, 25. "Sábado tem mais novidades diretamente do TUDUM".
Em comunicado à imprensa, a plataforma informou que o nome da escola será 'Elite Way', mesmo nome do colégio da primeira versão da telenovela desenvolvida pela Televisa.

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