Tudum: Saiba o que esperar da primeira edição global de festival da Netflix

Netflix, streaming Crédito: Letícia Gonçalves

O Tudum, festival da Netflix que terá sua primeira versão internacional após duas edições no Brasil (uma presencial e uma virtual) em 2020, ocorre no sábado (25) das 13h às 16h, com transmissão no canal no YouTube da Netflix Brasil . Os fãs das produções do serviço de streaming estão ansiosos para saber quais serão as novidades anunciadas.

A plataforma promete mostrar trailers, cenas inéditas, anúncios de novas produções ou temporadas, bem como conteúdos exclusivos de bastidores de mais de 100 produções. Estão escalados 145 astros do elenco da casa, entre os quais nomes como Jennifer Aniston, Henry Cavill, Chris Hemsworth.

Cada bloco de programação vai durar cerca de uma hora e será comandado por um ou mais apresentadores. A primeira será a comediante canadense Lilly Singh, 32. Ela assinou contrato em maio com a empresa, mas essa será sua estreia na Netflix.

A partir da segunda hora, comandam a atração os atores Finn Wolfhard, 18, e Caleb McLaughlin, 19, do elenco de "Stranger Things". Já o último bloco vai ser apresentado por Nicola Coughlan, 34, que interpreta a Penelope Featherington de "Bridgerton".

O jornal Folha de S.Paulo teve acesso à programação e destrinchou os destaques do evento. Confira abaixo.

TUDUM

A PARTIR DAS 13H

1 - Dwayne Johnson apresenta uma cena inédita e exclusiva do filme de ação "Alerta Vermelho", que tem também Ryan Reynolds e Gal Gadot no elenco.

2 - Os irmãos Duffer se unem a GatenMatarazzo e Joe Keery para falar sobre 4ª temporada de "Stranger Things".

3 - Elenco de "Bridgerton" conversa sobre a série e apresenta uma prévia do segundo ano.

4 - Jason Bateman apresenta o primeiro vídeo da temporada final de "Ozark".

5 - As brasileiras Maisa Silva, Bruna Marquezine e Manu Gavassi falam sobre as séries "De Volta aos 15" e "Maldivas".

6 - Tem ainda Maitreyi Ramakrishnan falando sobre "Eu Nunca" e Ncuti Gatwa e Kedar Williams-Stirling falando sobre "Sex Education", entre outros.

Elenco da série Maldivas, que gira em torno das intrigas de um condomínio carioca Crédito: Lucas Cunha / Netflix

A PARTIR DAS 14H

1 - Serão mostradas as prévias da aguardada "The Sandman", adaptação dos quadrinhos da DC criados por Neil Gaiman.

2 - Chris Hemsworth vai contar um pouco sobre a sequência de "Resgate".

3 - Sam Corlett, Frida Gustavsoon e Leo Suter mostram os bastidores de "Vikings: Valhalla", nova série épica do universo de "Vikings".

4 - Charlize Theron, Regina King e Zazie Beetz, entre outras, participam de mesa sobre os próximos lançamentos de ação da Netflix, com mediação da CMO da empresa, Bozoma Saint John.

5 - Atores apresentam uma prévia da 4ª temporada de "Cobra Kai".

6 - John Cho apresenta a abertura de "Cowboy Bebop", com a música de Yoko Kanno.

7 - Também haverá painéis sobre animes e séries não-roteirizadas, entre outros.

Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio) em Cobra Kai, 2ª temporada Crédito: Reprodução/Netflix

A PARTIR DAS 15H

1 - Lily Collins e o elenco de "Emily em Paris" revelam o primeiro teaser e data de estreia da 2ª temporada.

2 - Imelda Staunton, nova rainha Elizabeth 2ª da série "The Crown", manda mensagem diretamente do set da 5ª temporada.

3 - Zack Snyder, Matthias Schweighöfer e Nathalie Emmanuel divulgam o trailer de "Exército de Ladrões: Invasão da Europa".

4 - Jennifer Lawrence e o roteirista e diretor Adam McKay mostram clipe exclusivo da comédia "Não Olhe para Cima".

5 - Elenco de "The Umbrella Academy" responde a algumas perguntas de fãs diretamente dos bastidores da 3ª temporada.

6 - Serão apresentados vídeos inéditos e notícias exclusivas da série "The Witcher".

7 - Elenco da nova versão de "Rebelde" fala sobre a série, incluindo a brasileira Giovanna Grigio.

8 - Tem também um painel sobre animação, com participação Nick Kroll, entre outros.