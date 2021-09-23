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Reality sobre sexo com Gwyneth Paltrow e 'Seinfeld' chegam à Netflix em outubro

Mês também tem estreia de Camila Queiroz e Klebber Toledo como apresentadores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 set 2021 às 08:51

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 08:51

A atriz Gwyneth Paltrow
A atriz Gwyneth Paltrow Crédito: Instagram/gwynethpaltrow
A Netflix divulgou nesta quarta-feira (22) a lista de produções que estreiam na plataforma em outubro. Uma das novidades do catálogo é um reality show sobre sexo estrelado por Gwyneth Paltrow, 48.
Em Goop: Muito Além do Prazer, que estreia no dia 21, a atriz de Hollywood vai ajudar casais que estão em busca de mais prazer. Ela será acompanhada por uma equipe de especialistas.
Outra novidade é a versão brasileira de Casamento às Cegas, que chega no dia 6 e marca a estreia de Camila Queiroz, 28, e Klebber Toledo, 35, como apresentadores na plataforma. O programa mostra pessoas que procuram alguém para casar, sem terem se conhecido pessoalmente antes.
"Eu acho que o grande diferencial deste reality show é que ele fala sobre o amor e com todas as suas formas de ser e sentir", avalia Camila. "A gente conseguiu enxergar, por meio do Casamento às Cegas Brasil, que cada casal é único e que cada relacionamento se desenvolve de uma forma, com suas peculiaridades. A experiência permitiu que os participantes experimentassem e sentissem coisas novas ao deixar as aparências de lado e ir atrás do amor em conexões profundas e verdadeiras."
Klebber completou: "A experiência de apresentar o reality foi incrível!". "Quando a Camila e eu chegamos, não imaginávamos que iríamos encontrar participantes tão calorosos, animados e tão empenhados em realmente encontrar alguém", afirmou. "Eles estavam decididos sobre o que eles queriam ali e conseguimos sentir as emoções de cada um dos participantes em cada uma das etapas de Casamento às Cegas Brasil."
Entre as produções brasileiras, também é destaque a série "Sintonia", cuja segunda temporada chega no dia 27. A trama vai mostrar Doni (Jottapê), Rita (Bruna Mascarenhas) e Nando (Christian Malheiros) tentando chegar ao topo de suas carreiras, mas sem esquecer de onde vieram.
Outros destaques são a terceira temporada de "Você", no dia 15, a segunda temporada de "Locke e Key", no dia 22, e a estreia de "Pretty Smart", dos mesmos criadores de "How I Met Your Mother" e "Crazy Ex-Girlfriend" e com Emily Osment como protagonista. Além disso, chega ao catálogo a clássica "Seinfeld".
Entre os filmes, alguns dos destaques são "Diana: O Musical", sobre a vida da princesa britânica morta em 1997, "As Passageiras", com Megan Fox no elenco, e "O Culpado", estrelado por Jake Gyllenhaal.

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