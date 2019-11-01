Cleo Pires abre o jogo sobre sexo e vício em pornô: 'Me dá prazer'

Em seguida, Cleo não se esquivou dos questionamentos sobre seu corpo após engordar e soltou: "A minha questão não é o corpo e, sim, o momento. Eu faria com este corpo. Eu não sou muito bem relacionada com meu corpo, tem dias em que odeio meu corpo. Mas sexualmente sou muito bem relacionada, sim. Me conheço muito bem e sei o que me dá prazer.