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Tem vontade de posar nua

Cleo Pires abre o jogo sobre sexo e vício em pornô: 'Me dá prazer'

Atriz Cleo Pires falou que está bem com o corpo e também abriu o jogo sobre sexo, vício em pornografia e vontade de posar nua novamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 11:24

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 11:24

A atriz Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram @cleo
Nesta quinta-feira (31) novos trechos do bate-papo entre Cleo Pires e o colunista Leo Dias começaram a circular na web. Durante a entrevista exclusiva, a atriz da Globo falou sobre seu vício em pornografia e até confessou uma vontade de posar nua novamente. 
"O último pornô que vi foi há umas duas semanas. Quando eu gostava, era algo mais assíduo. Eu gosto de pornô com história. Isso me excita", disse ela, que completou: "Sempre tive fases de muito (sexo), fases de pouco, fases de uma pessoa só, fase de várias pessoas".

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Estou no mesmo lugar. O que tem mudado para mim é o amadurecimento. A questão virou muito mais a troca específica com alguém e não o tesão em si. E a troca vai além do sexo. O sexo de que eu mais gosto e que procuro é quando vira consequência de uma troca com alguém. Não só do meu tesão, continuou a filha de Gloria Pires
> Andressa Urach abre o jogo sobre recaída e sífilis: "Caindo no pecado"
Em seguida, Cleo não se esquivou dos questionamentos sobre seu corpo após engordar e soltou: "A minha questão não é o corpo e, sim, o momento. Eu faria com este corpo. Eu não sou muito bem relacionada com meu corpo, tem dias em que odeio meu corpo. Mas sexualmente sou muito bem relacionada, sim. Me conheço muito bem e sei o que me dá prazer.
"Eu nunca me considerei um símbolo sexual. Nunca me achei, mas entendo e sou grata por estar nesse lugar pela visão das pessoas. Mas eu não me coloquei nesse lugar. Eu gosto de nu, de coisas sexies, de ter liberdade com meu corpo. Eu gosto de dinheiro. Tudo isso para mim é o momento da Playboy"
Cleo Pires - Atriz, em entrevista ao colunista Leo Dias

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