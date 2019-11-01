Kim Kardashian surge loira com fantasia de 'Legalmente Loira'

É Kim Kardashian ou é Elle Woods? A filha de Kris Jenner confundiu a web ao se vestir da personagem principal de "Legalmente Loira" para o Halloween e recebeu uma enxurrada de elogios nas redes sociais.
Em um clique postado pela própria socialite, Kim surge praticamente irreconhecível de peruca loira e vestido rosa bem justo ao corpo. Quem é fã do longa, que estreou em 2001, reparou até que a bonita usou acessórios da Juicy Couture com pingente de coração - igual ao filme - e um óculos fumê rosa bem clarinho.