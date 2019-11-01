Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Elle Woods é você?

Kim Kardashian surge loira com fantasia de 'Legalmente Loira'

Socialite e empresária Kim Kardashian virou Elle Woods, de 'Legalmente Loira' no Halloween 2019 e os fãs rasgaram elogios nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 11:12

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 11:12

A socialite Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kimkardashian
É Kim Kardashian ou é Elle Woods? A filha de Kris Jenner confundiu a web ao se vestir da personagem principal de "Legalmente Loira" para o Halloween e recebeu uma enxurrada de elogios nas redes sociais. 
Ver essa foto no Instagram

Legally Blonde

Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian West (@kimkardashian) em

Em um clique postado pela própria socialite, Kim surge praticamente irreconhecível de peruca loira e vestido rosa bem justo ao corpo. Quem é fã do longa, que estreou em 2001, reparou até que a bonita usou acessórios da Juicy Couture com pingente de coração - igual ao filme - e um óculos fumê rosa bem clarinho. 

Veja Também

Núbia Oliiver surge nua em foto e provoca: "Me lambe, me usa"

Graciele Lacerda toma sol e exibe corpão na mansão de Zezé Di Camargo

Ken Humano fará nova plástica para aumentar bumbum

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados