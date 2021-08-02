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Fim da competição

Christiane Torloni leva a pior e deixa Super Dança dos Famosos

Dandara Mariana, 33, Viviane Araujo, 46, Christiane Torloni e Tiago Abravanel, 33, se desafiaram nos ritmos paso doble e funk. Torloni, que foi campeã em 2008, não conseguiu pontos suficientes e deixa o programa

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 09:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 ago 2021 às 09:39
A atriz Christiane Torloni
A atriz Christiane Torloni Crédito: Globo/Maurício Fidalgo
A edição deste domingo (1º) do Super Dança dos Famosos (Globo) marca o fim da terceira fase do programa. A atração, apresentada por Tiago Leifert, inicia no próximo domingo a semifinal.
Dandara Mariana, 33, Viviane Araujo, 46, Christiane Torloni e Tiago Abravanel, 33, se desafiaram nos ritmos paso doble e funk. Torloni, que foi campeã em 2008, não conseguiu pontos suficientes e deixa o programa.
As apresentações ocorreram diante de Fernanda Souza, 37, Érico Brás, 42, e Ana Clara Lima, 24, que compuseram o júri artístico, e Claudia Mota e Carlinhos de Jesus, 68, compondo o júri técnico da competição.
A pontuação das duplas foi a seguinte: 119,7 para Viviane Araujo e Rodrigo Oliveira, 119,6 para Dandara Mariana e Diego Maia, 119,5 para Tiago Abravanel e Brennda Martins, e 118,5 para Christiane Torloni e Alvaro Reys.
A semifinal contará com os seguintes participantes:
Dandara Mariana, 33; Sophia Abrãao, 30; Lucy Ramos, 38; Marcello Melo Júnior, 33; Maria Joana, 35; Paolla Oliveira, 39; Rodrigo Simas, 29; Tiago Abravanel, 33; Viviane Araujo, 46.

TROCA DE PROFESSOR

Na edição do dia 11 de julho, Viviane Araújo dançou com um novo professor. A atriz estreou no quadro ao lado de Adeilton Ribeiro, mas foi eliminada por Paolla Oliveira. Na repescagem, ela voltou com outro professor, Rodrigo Oliveira, e passou para a próxima fase.

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Contudo, a troca vinha sendo questionada nas redes sociais por fãs, que especulavam se Viviane havia pedido para dançar com outro parceiro. Agora, Adeilton abriu o jogo e, em um longo desabafo no Instagram, deu seu lado da história.
Ele disse que foi tratado com "muito desprezo" pela direção do programa, que o teria avisado da saída do programa por telefone alguns dias após dançar pela primeira vez com a parceira. A justificativa seria que Viviane estava insatisfeita, embora ela o tivesse elogiado dias antes, o que o deixou "traumatizado" e se sentindo "um lixo".

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