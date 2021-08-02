Christiane Torloni leva a pior e deixa Super Dança dos Famosos

A atriz Christiane Torloni Crédito: Globo/Maurício Fidalgo

A edição deste domingo (1º) do Super Dança dos Famosos (Globo) marca o fim da terceira fase do programa. A atração, apresentada por Tiago Leifert, inicia no próximo domingo a semifinal.

Dandara Mariana, 33, Viviane Araujo, 46, Christiane Torloni e Tiago Abravanel, 33, se desafiaram nos ritmos paso doble e funk. Torloni, que foi campeã em 2008, não conseguiu pontos suficientes e deixa o programa.

As apresentações ocorreram diante de Fernanda Souza, 37, Érico Brás, 42, e Ana Clara Lima, 24, que compuseram o júri artístico, e Claudia Mota e Carlinhos de Jesus, 68, compondo o júri técnico da competição.

A pontuação das duplas foi a seguinte: 119,7 para Viviane Araujo e Rodrigo Oliveira, 119,6 para Dandara Mariana e Diego Maia, 119,5 para Tiago Abravanel e Brennda Martins, e 118,5 para Christiane Torloni e Alvaro Reys.

A semifinal contará com os seguintes participantes:

Dandara Mariana, 33; Sophia Abrãao, 30; Lucy Ramos, 38; Marcello Melo Júnior, 33; Maria Joana, 35; Paolla Oliveira, 39; Rodrigo Simas, 29; Tiago Abravanel, 33; Viviane Araujo, 46.

TROCA DE PROFESSOR

Na edição do dia 11 de julho, Viviane Araújo dançou com um novo professor. A atriz estreou no quadro ao lado de Adeilton Ribeiro, mas foi eliminada por Paolla Oliveira. Na repescagem, ela voltou com outro professor, Rodrigo Oliveira, e passou para a próxima fase.

Contudo, a troca vinha sendo questionada nas redes sociais por fãs, que especulavam se Viviane havia pedido para dançar com outro parceiro. Agora, Adeilton abriu o jogo e, em um longo desabafo no Instagram, deu seu lado da história.