Chega ao fim noivado de Whindersson Nunes e Maria Lina: "Vamos estar pra sempre ligados"

Whindersson Nunes e Maria Lina terminaram a relação nesta sexta-feira (13) Crédito: Instagram/Reprodução

Após um ano, chegou ao fim nesta sexta-feira (13) o noivado de Whindersson Nunes e Maria Lina. O final do relacionamento foi anunciado pelo casal nas redes sociais. Para "provar" que o término foi tranquilo, eles usaram a mesma foto em seus posts.

Pela internet, o humorista lamentou o término. "É triste dizer e nem sei pq tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos. Nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu, eu prometi que seria alguém e não consegui ser, sei dos meus milhares de defeitos, e a gente tem que saber a hora de retirar pra não fazer mal a alguém, mesmo q ninguém entenda", apontou.

"Eu espero do fundo do meu coração, que você não ataque a Maria, eu nem vou dizer “que ninguém ataque” pq o mal existe, e está por aí e não vai parar. Por isso digo “você” mesmo, pra pelo menos você me entender. Do fundo do coração, recebam alguém com carinho por aqui pela internet, em vez de dizer que alguém chegou a algum lugar por alguém ou algo, e sim alguém que tem sonhos, que quer ajudar a família os amigos, mostrar a empatia q vcs tanto pedem quando alguém se mata por aqui", explanou o comediante, em uma conversa franca com os seguidores e fãs.

"Eu e Maria vamos estar sempre ligados, por um anjo que Deus deu, um anjo que veio pra impactar de todas as formas e um dia tbm espero entender tudo isso, e me reerguer, pq palhaço sem graça perde o emprego no circo".

No mesmo dia, Maria Lina também usou a internet para anunciar o fim do namoro. "Foi um prazer compartilhar a vida com você até aqui. Construímos uma história linda! Nos amamos e nos respeitamos todos os dias que estivemos juntos", escreveu ela.

E prossegue: "Eu e Whindersson não estamos mais juntos, mas nos respeitamos muito e vamos estar pra sempre ligados pelo fruto do nosso amor". Maria Lina finaliza com um pedido: "Esperamos que vocês respeitem nossa decisão, e acima de tudo, não procurem um culpado. Sabemos que nossa vida é pública, mas, existem coisas que somente as 4 paredes de uma casa sabem. Com carinho, Maria".