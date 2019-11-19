Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avenida Brasil

Cauã Reymond diz parar para assistir 'Avenida Brasil'

Cauã conta que sempre que está em casa tem prazer em rever as cenas de seu e dos demais personagens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 20:30

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 20:30

O ator Cauã Reymond Crédito: Reprodução/Instagram @cauareymond
FOLHAPRESS - A novela "Avenida Brasil" foi ao ar em 2012, na Globo, e fez muito sucesso. Não à toa, foi escolhida para ser reexibida às tardes na emissora, no Vale a Pena Ver de Novo. A trama é lembrada até hoje com muito carinho por artistas que fizeram parte dela. 
Um deles é Cauã Reymond, 39. Na novela de João Emanuel Carneiro, o ator deu vida a Jorginho, um rapaz que adorava jogar bola, se apaixonava pela empregada e que tinha uma família bastante peculiar. Cauã conta que sempre que está em casa tem prazer em rever as cenas de seu e dos demais personagens.
"'Avenida Brasil' é sucesso ainda. Aqui em casa quando passa eu paro, assisto. Às vezes, eu paro um bloco inteiro para acompanhar. Fico orgulhoso do trabalho que a gente fez", diz o ator.
E não foi só no Brasil que "Avenida Brasil" marcou época. Em países da América do Sul, também. Só para ter uma ideia da dimensão que a história da empregada (Débora Falabella) que virava patroa (Adriana Esteves) tomou, na Argentina, em 2014, o último capítulo da novela foi assistido por milhares de pessoas em um estádio lotado. Cauã, inclusive, viajou para Buenos Aires para divulgar a novela.

Veja Também

Atriz da Globo dá detalhes de cena de sexo com Cauã Reymond: "Incrível"

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb se casam em MG

Cauã Reymond: "Sofri preconceito porque era lutador e surfista"

Em 2012, em terras brasileiras, a história rendeu ótima audiência. O último capítulo deu média superior aos 50 pontos, algo inimaginável nos dias de hoje, quando as tramas das 21h, quando muito bem, ficam entre 30 e 35 pontos. 
A reprise, que começou a ser exibida na Globo em 7 de outubro de 2019, teve média na Grande SP (cada ponto equivale a cerca de 72 mil domicílios) de 22 pontos. A novela ficou cinco pontos de audiência acima da média da faixa em relação às quatro segundas-feiras anteriores. 
Com um mês no ar no "Vale a Pena Ver de Novo", "Avenida Brasil" é a novela de maior audiência em SP desde 2009 (média de 17 pontos), quando foi exibida "Alma Gêmea". Ou seja: 'Avenida' supera as audiências de 19 novelas imediatamente anteriores nessa faixa horária se comparando a média do primeiro mês de exibição .
 No Rio a média é de 20 pontos, o que a faz igualar a maior média ao lado de "Senhora do Destino" (2017) e "Chocolate com Pimenta" (2012).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados