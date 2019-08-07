Cauã Reymond: "Sofri preconceito porque era lutador e surfista"

foi um dos convidados da TV Brasil para a segunda temporada de, série de entrevistas do canal com grandes nomes da dramaturgia. O ator recordou seus primeiros passos na profissão e comentou, inclusive, os momentos mais difíceis.

"Inicialmente eu sofri muito preconceito porque eu era lutador , surfista e ex-modelo . Eu entrei na televisão super 'verde', ainda em 'Malhação' , e fui crescendo a cada trabalho. Eu cresci pelo meu desejo e coragem", disse, durante as gravações, segundo informações do colunista Flávio Ricco, do Uol.

"O ator tem que ter muita coragem de olhar para o que não está legal. Porque às vezes é muito fácil você se esconder por trás de um pensamento, ou de uma ideia... Somos vaidosos, a vaidade faz com que a gente chegue num lugar melhor. Quem tem uma grande vaidade trabalha mais e quer ser melhor. Mas a vaidade também pode cegar. Essa harmonia é o mais difícil de encontrar", completou.