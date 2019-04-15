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É O AMOR

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb se casam em MG

Cerimônia íntima reuniu familiares e poucos amigos do ator e da modelo

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 12:23

Publicado em 

15 abr 2019 às 12:23
Cauã Reymond e Mariana Goldfarb estão oficialmente casados Crédito: Reprodução/Instagram
Íntimo e discreto. Assim foi o casamento do ator Cauã Reymond com a modelo Mariana Goldfarb neste sábado, 13. O casal não divulgou fotos ou vídeos da cerimônia, mas a confeiteira responsável pela decoração da mesa e pela gastronomia do evento mostrou alguns detalhes.
"Poder fazer o casamento do Cauã Reymond com a Mariana foi muito especial!", escreveu Isabela Franco em sua rede social ao falar da repercussão do casório.
Conforme o jornal Extra adiantou, o ator e a modelo escolheram a pousada Reserva do Ibitipoca, em Ibitipoca, Minas Gerais, para dizer 'sim' um ao outro.
Nos últimos anos, os dois se separaram e reataram, mas agora oficializaram de vez a união. Segundo o Extra, o casamento já estava nos planos deles desde que reataram pela última vez. O motivo principal é que eles desejam ter um filho, mas queriam se casar antes.
Cauã Reymond já viveu com a atriz Alinne Moraes e com Grazi Massafera, com quem teve uma filha, mas é a primeira vez que o ator sobe ao altar.

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