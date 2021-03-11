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"BBB 21"

Carla Diaz volta à casa como dummy, atende Big Fone e surpreende; vídeo

Atriz se vestiu como o elenco de produção do "BBB 21" e confundiu os brothers, mas logo revelou sua real identidade e causou emoção nos colegas de reality

Publicado em 11 de Março de 2021 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2021 às 13:40
BBB 21: vestida de dummy, Carla Diaz volta à casa após paredão falso e quarto secreto
BBB 21: vestida de dummy, Carla Diaz volta à casa após paredão falso e quarto secreto Crédito: TV Globo/Reprodução
Depois do paredão falso da semana, em que Carla Diaz foi "eliminada", esta quinta-feira (11) foi de volta da atriz à casa do "BBB 21". 
A sister se vestiu de dummy (o nome que se dá ao elenco de produção do reality da Globo) e entrou na casa pelo gramado. Chegando no confinamento de volta, ela acordou os brothers e, ainda se passando por alguém da produção, pediu que todos fossem para o lado de fora. 
Depois de reunir todos os participantes na área externa, Carla deu a volta na piscina e ficou próxima ao Big Fone. Ela atendeu ao telefone, só para tirar onda, e rapidamente tirou a roupa de dummy. Todos os confinados se chocaram ao ver que a loira estava de volta e que, então, realmente o paredão teria sido fake. 

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Camilla de Lucas, João, Juliette e Pocah correram para abraçar a sister e foram os primeiros que tiveram contato com ela no pós-quarto secreto. 

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