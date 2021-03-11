Carla Diaz volta à casa como dummy, atende Big Fone e surpreende; vídeo

BBB 21: vestida de dummy, Carla Diaz volta à casa após paredão falso e quarto secreto Crédito: TV Globo/Reprodução

Depois do paredão falso da semana, em que Carla Diaz foi "eliminada", esta quinta-feira (11) foi de volta da atriz à casa do " BBB 21 ".

A sister se vestiu de dummy (o nome que se dá ao elenco de produção do reality da Globo) e entrou na casa pelo gramado. Chegando no confinamento de volta, ela acordou os brothers e, ainda se passando por alguém da produção, pediu que todos fossem para o lado de fora.

Depois de reunir todos os participantes na área externa, Carla deu a volta na piscina e ficou próxima ao Big Fone. Ela atendeu ao telefone, só para tirar onda, e rapidamente tirou a roupa de dummy. Todos os confinados se chocaram ao ver que a loira estava de volta e que, então, realmente o paredão teria sido fake.

Camilla de Lucas, João, Juliette e Pocah correram para abraçar a sister e foram os primeiros que tiveram contato com ela no pós-quarto secreto.