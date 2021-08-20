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Música

BTS cancela oficialmente turnê mundial devido a Covid

Shows deveriam acontecer no início de 2020

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 13:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 ago 2021 às 13:35
BTS no clipe de Butter
BTS no clipe de Butter Crédito: Reprodução/YouTube
O grupo de K-pop BTS cancelou oficialmente sua turnê mundial intitulada "Map of the Soul", devido a complicações causadas pela pandemia de Covid-19. "Nossa empresa trabalhou duro para retomar os preparativos para a turnê, sabendo que todos os fãs estavam esperando ansiosamente", disse a Big Hit Music, em nota.
"Devido às mudanças nas circunstâncias além do nosso controle, tornou-se difícil retomar as performances na mesma escala e cronograma planejado anteriormente. Portanto, devemos anunciar o cancelamento da BTS Map of the Soul", continuou a gravadora.
A turnê começaria em abril de 2020, após o lançamento do quarto álbum do grupo, "Map of the Soul: 7". Os shows se iniciariam em Seul, na Coreia do Sul, e passariam por 18 países, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Canadá terminando no Japão. A empresa havia optado primeiramente por adiar a turnê.
"Os shows de Seul já haviam sido cancelados em fevereiro do último ano, seguidos pelo adiamento da parte da América do Norte em março. Datas na Europa e Japão foram adiados antes da venda de ingressos", disse a BigHit no comunicado compartilhado na plataforma Weverse.

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"Nós sentimos muito em ter que informar o cancelamento oficial da turnê. Para os fãs que tinham ingressos para os shows na América do Norte, vocês irão receber um e-mail dos pontos de venda sobre reembolso", explicou a gravadora.
Durante o período de adiamento, novas datas não chegaram a ser anunciadas. "Estamos trabalhando para preparar um cronograma viável e um formato de desempenho que atenda às suas expectativas e forneceremos avisos atualizados o mais rápido possível", completou a empresa.
Recentemente, os integrantes do grupo desfilaram para a grife Louis Vuitton. RM, Jungkook, V, Jin, Suga, J-Hope e Jimin apresentaram a nova coleção masculina outono-inverno da marca, assinada pelo designer Virgil Abloh.
O evento realizado em Seul, na Coreia do Sul, foi transmitido pelo YouTube da grife. No Twitter, o assunto ficou entre os mais comentados da manhã desta quarta (7). Em janeiro, o BTS foi anunciado embaixador da grife de luxo.
"Seul tem uma energia tão única e o BTS incorpora essa vibe completamente. Eles adicionaram o seu próprio toque à coleção, se apropriando dela e a elevando a novas alturas", disse Virgil Abloh.
O BTS foi reconhecido como maior artista global de 2020 pela IFPI (Federação Internacional da Indústria Fonográfica). A homenagem anual reconhece a popularidade mundial de um artista ou grupo em streaming e vendas, incluindo vinil, downloads e CDs.

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