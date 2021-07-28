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Música

BTS tem quatro clipes com mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube

Canções como 'DNA' e 'Boy With Luv' ultrapassaram 1,3 bilhão de views; confira os outros sucessos do grupo k-pop

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 13:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jul 2021 às 13:07
BTS no clipe de Butter
BTS no clipe de Butter Crédito: Reprodução/YouTube
Os rapazes do BTS estão comemorando a marca de quatro clipes com mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Outros dois grupos k-pop que têm essa marca são PSY e Blackpink.
A canção Mic Drop (Steve Aoki Remix), lançada em 2017, foi a última a alcançar o feito na plataforma digital.
O BTS é formado por J-Hope, Jin, Jimin, JungKook, V, RM e Suga. O grupo se juntou em 2013 e, neste ano, dominou o topo da Billboard Hot 100 por dois meses com os singles Butter e Permission to Dance.
Confira os quatro clipes do BTS que ultrapassaram 1 bilhão de views no YouTube.

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