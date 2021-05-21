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Música

Banda BTS lança o novo single 'Butter'; veja o clipe

É a segunda canção em inglês do grupo coreano, depois de 'Dynamite'

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 11:40

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 mai 2021 às 11:40
BTS no clipe de Butter
BTS no clipe de Butter Crédito: Reprodução/YouTube
A banda de K-pop BTS lançou nesta sexta-feira, 21, seu single tão aguardado, Butter, que eles descreveram como uma canção alegre e divertida para o verão do Hemisfério Norte. O grupo - composto por J-Hope, RM, Suga, Jungkook, V, Jin e Jimin - realizou uma coletiva de imprensa socialmente distanciada em Seul para revelar a faixa dance pop pesada de sintetizadores.
"Como você pode ver pelo título, é uma música alegre", disse Jimin, acrescentando que a música "derreterá o coração dos ouvintes como manteiga".
O videoclipe de Butter acumulou mais de 17 milhões de visualizações no YouTube em menos de uma hora após seu lançamento. A música também liderou as paradas de músicas mais populares do iTunes em vários países, incluindo os Estados Unidos.
Butter é o segundo single em inglês da banda, depois de Dynamite, que liderou a parada da Billboard Hot 100 pela primeira vez para um grupo sul-coreano no ano passado.
O líder da banda, RM, co-escreveu a letra de Butter com vários músicos, incluindo Rob Grimaldi e Stephen Kirk. "Sempre pensamos sobre o que queremos expressar e o que as pessoas querem ouvir de nós", disse RM.
O BTS apresentará Butter pela primeira vez ao vivo na festa do 2021 Billboard Music Awards, que acontece no domingo, 23.
Suga disse que o Billboard Music Awards é muito significativo para a banda. O BTS foi indicado para quatro categorias - Top Duo / Grupo, Melhor Artista de Vendas de Músicas, Melhor Artista Social e Músicas Mais Vendidas.

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No ano passado, a banda foi indicada para duas categorias e ganhou o prêmio de Melhor Artista Social.
Desde sua estreia em 2013, o BTS conquistou reconhecimento global por sua música e ativismo de produção própria, que inclui fazer um discurso nas Nações Unidas e apelar publicamente ao racismo anti-asiático.
A banda liderou a parada Billboard Hot 100 três vezes em 2020, e foi indicada para prêmios musicais de destaque como Billboard Music Awards e MTV Video Music Awards.

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