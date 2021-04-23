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Moda

Membros do BTS são anunciados como embaixadores da Louis Vuitton

Artistas deverão fazer aparições com roupas e acessórios da marca

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 15:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2021 às 15:15
BTS no clipe de Life Goes On
BTS no clipe de Life Goes On Crédito: Reprodução/YouTube
Os membros do grupo de K-pop BTS foram apresentados como os mais recentes embaixadores da marca Louis Vuitton, nesta quinta-feira (22). Com a nova parceria, a banda deverá utilizar a marca francesa em uma série de projetos especiais, performances e aparições.
Em um comunicado, a marca de moda afirma que o grupo musical é "um dos grupos mais renomados e influentes no mundo" e adiciona que "a popularidade onipresente do BTS ressoa em todo o mundo e a Louis Vuitton está muito feliz em compartilhar notícias de seu novo papel na casa".
Diretor Artístico Masculino da Louis Vuitton, Virgil Abloh, afirma que passou um tempo com o grupo para falar sobre as visões e ideias criativas para a marca. "Estou muito contente de que a BTS esteja se juntando à Louis Vuitton hoje", diz, segundo a Rolling Stone.
"Estou ansioso por esta parceria maravilhosa que adiciona um capítulo moderno à casa, mesclando luxo e cultura contemporânea. Mal posso esperar para compartilhar todos os projetos empolgantes em que estamos trabalhando", completa Abloh.
"Tornar-se embaixadores globais da marca da Louis Vuitton é um momento verdadeiramente empolgante para nós", disse BTS, em comunicado à imprensa. O grupo já havia aparecido com ternos da Louis Vuitton na cerimônia do Grammy.

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