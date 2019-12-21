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Bira, baixista do Programa do Jô, sofre AVC e está em estado delicado

Produtor e empresário do músico revela que família pede orações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2019 às 09:44

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 09:44

Bira, baixista do Jô, sofre AVC e está em estado delicado Crédito: Carol Caminha/Gshow
Ubirajara Penacho dos Reis, conhecido como Bira do sexteto do Programa do Jô, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e está internado em estado delicado. A informação foi dada pelo produtor e empresário dele, Beto Campos. Ele tem 85 anos.
Bira está internado no Hospital Sancta Maggiore, na unidade da Mooca, em São Paulo. "O quadro de saúde é estável, mas requer muitos cuidados", contou Campos, sem dar mais detalhes.
Em publicação nas redes sociais em nome da produtora RCS Eventos Musicais, ligada a Bira, a família pede orações. "Amigos, em meu nome, da RCS Music e da família, venho pedir orações ao nosso querido Bira que encontra-se hospitalizado em estado delicado. Contamos com vocês nesta corrente de orações e pensamentos positivos. Nosso muito obrigado."
Bira ficou muito conhecido enquanto trabalhou ao lado de Jô Soares e fez parte do sexteto musical da atração como baixista. Sua risada alta sempre marcou presença durante momentos de entrevistas. Segundo o empresário, não há como saber se Jô já sabe do estado de saúde do amigo.
"O importante neste momento para o Bira são as orações e a corrente de energia positiva", completa Campos. O hospital Sancta Maggiore não havia respondido aos pedidos de mais informações até a publicação deste texto.

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