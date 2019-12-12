Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Após AVC, paciente se emociona com visita de cadelinha em hospital do ES
Belinha

Após AVC, paciente se emociona com visita de cadelinha em hospital do ES

Reencontro aconteceu por meio do projeto 'O que importa para você', que realiza pequenos desejos dos pacientes, contribuindo com a recuperação deles.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 22:38

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 22:38

Paciente em recuperação após AVC se emociona com visita de cadelinha ao hospital no ES Crédito: TV Gazeta | Reprodução
Mayara Mello, G1 ES e TV Gazeta  Há 43 dias internado em um hospital particular de Vila Velha, no Espírito Santo, o paciente Otávio Pereira protagonizou um reencontro emocionante na tarde desta quarta-feira (11). Mesmo sem conseguir falar por conta de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), ele convenceu a equipe médica a permitir que a cadelinha dele, Belinha, o visitasse.
A ida do animalzinho até o hospital aconteceu por meio do projeto O que importa para você, que realiza pequenos desejos dos pacientes, contribuindo com a recuperação deles.
Otávio precisou passar por cirurgia e ainda está em fase de recuperação no hospital. Depois de mais de 40 dias, ele finalmente conseguiu realizar um desejo que já havia manifestado há tempo.
A esposa dele, a operadora de máquina Elizabeth Malta Amorim, foi quem levou a cadela até o hospital.
Paciente se emociona ao reencontrar cadelinha em hospital, em Vila Velha, ES Crédito: TV Gazeta | Reprodução
Há muito tempo ele tinha essa vontade, mas estava difícil. É muito gratificante essa oportunidade. Esse tempo todo que ele está aqui foi uma fase muito difícil para a gente, eu pensei que não ia ter mais jeito. A Belinha veio para completar a felicidade dele, a recuperação, disse.
No reencontro, Otávio não segurou as lágrimas ao rever a cachorrinha de estimação. Belinha, por sua vez, também demonstrou a felicidade de matar a saudade do dono.
O encontro foi possível por meio do projeto O que importa para você?, que também acontece em outros hospitais. A proposta é realizar pequenos desejos dos pacientes.
A gente começou a trabalhar com o movimento em maio deste ano. De lá para cá, isso se tornou uma rotina. Essa é a primeira visita pet do hospital. A gente está muito orgulhoso por conseguir proporcionar isso para o paciente. Estudos já indicam que a proximidade com animais de estimação já auxiliam contra a depressão, o stress, e pelo companheirismo e afeto que as pessoas dedicam ao animal, explicou a coordenadora multidisciplinar Camila Bastos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa
Imagem de destaque
Lewis Hamilton posta vídeo com Kim Kardashian e volta a alimentar rumores de romance
Imagem de destaque
Como o Paquistão ajudou a mediar cessar-fogo entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados