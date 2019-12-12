Após AVC, paciente se emociona com visita de cadelinha em hospital do ES

Paciente em recuperação após AVC se emociona com visita de cadelinha ao hospital no ES Crédito: TV Gazeta | Reprodução

Mayara Mello, G1 ES e TV Gazeta  Há 43 dias internado em um hospital particular de Vila Velha , no Espírito Santo , o paciente Otávio Pereira protagonizou um reencontro emocionante na tarde desta quarta-feira (11). Mesmo sem conseguir falar por conta de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), ele convenceu a equipe médica a permitir que a cadelinha dele, Belinha, o visitasse.

A ida do animalzinho até o hospital aconteceu por meio do projeto O que importa para você, que realiza pequenos desejos dos pacientes, contribuindo com a recuperação deles.

Otávio precisou passar por cirurgia e ainda está em fase de recuperação no hospital. Depois de mais de 40 dias, ele finalmente conseguiu realizar um desejo que já havia manifestado há tempo.

A esposa dele, a operadora de máquina Elizabeth Malta Amorim, foi quem levou a cadela até o hospital.

Paciente se emociona ao reencontrar cadelinha em hospital, em Vila Velha, ES Crédito: TV Gazeta | Reprodução

Há muito tempo ele tinha essa vontade, mas estava difícil. É muito gratificante essa oportunidade. Esse tempo todo que ele está aqui foi uma fase muito difícil para a gente, eu pensei que não ia ter mais jeito. A Belinha veio para completar a felicidade dele, a recuperação, disse.

No reencontro, Otávio não segurou as lágrimas ao rever a cachorrinha de estimação. Belinha, por sua vez, também demonstrou a felicidade de matar a saudade do dono.

O encontro foi possível por meio do projeto O que importa para você?, que também acontece em outros hospitais. A proposta é realizar pequenos desejos dos pacientes.