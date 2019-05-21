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SAÚDE

Com quadro de AVC, Agnaldo Timóteo é internado na Bahia

Cantor cancelou show no interior do Estado e lamentou: Não me sinto seguro

Publicado em 

21 mai 2019 às 16:08

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 16:08

21/05/2019 - O cantor Agnaldo Timóteo Crédito: Instagram/@agnaldotimoteo1936
Agnaldo Timóteo, de 82 anos, foi internado na tarde desta segunda-feira, 20, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, interior da Bahia, por volta das 16h. Ao dar entrada no centro médico, o cantor estava com pressão alta, vômito e glicemia baixa. Ele foi transferido para o Hospital do Oeste da Bahia na noite de segunda.
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Márcio Timóteo, filho do cantor, disse à reportagem nesta terça-feira, 21, que o músico foi diagnosticado com Acidente Vascular Cerebral (AVC) e será transferido para um hospital de Salvador às 15h30.
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O problema de saúde fez com que Agnaldo Timóteo precisasse cancelar show marcado na cidade baiana Santa Rita de Cássia. Em um vídeo, no qual aparece deitado na cama do hospital, o músico lamentou o episódio. "Não me sinto seguro (para subir ao palco). O médico também não autorizou e achou melhor ter precauções", disse aos fãs que o esperavam para o show.

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