Com quadro de AVC, Agnaldo Timóteo é internado na Bahia

21/05/2019 - O cantor Agnaldo Timóteo Crédito: Instagram/@agnaldotimoteo1936

Agnaldo Timóteo, de 82 anos, foi internado na tarde desta segunda-feira, 20, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, interior da Bahia, por volta das 16h. Ao dar entrada no centro médico, o cantor estava com pressão alta, vômito e glicemia baixa. Ele foi transferido para o Hospital do Oeste da Bahia na noite de segunda.

Márcio Timóteo, filho do cantor, disse à reportagem nesta terça-feira, 21, que o músico foi diagnosticado com Acidente Vascular Cerebral (AVC) e será transferido para um hospital de Salvador às 15h30.