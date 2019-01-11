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Questão de saúde

Elizabeth Savalla cancela gravações na Globo após marido sofrer AVC

Segundo informações do colunista Leo Dias, atriz precisou se ausentar do set de "O Sétimo Guardião" para amparar o marido

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 13:26

Publicado em 

11 jan 2019 às 13:26
A atriz Elizabeth Savalla e o marido, o arquiteto Camilo Áttila Crédito: Reprodução
A atriz Elizabeth Savalla, a Mirtes de "O Sétimo Guardião", teve que deixar o set de gravações da novela da Globo nesta quinta (10) após o marido dela, o arquiteto Camilo Áttila, de 70 anos, sofrer um AVC. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, a atriz acompanhou o marido ao hospital. 
De acordo com Leo Dias, as cenas continuaram a ser gravadas, exceto as que a atriz contracenava, que foram adiadas. 
Procurada pelo colunista, a TV Globo destaca que Elizabeth Savalla volta a gravar nesta sexta-feira (11) normalmente. 

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