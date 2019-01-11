Elizabeth Savalla cancela gravações na Globo após marido sofrer AVC

A atriz Elizabeth Savalla, a Mirtes de "O Sétimo Guardião", teve que deixar o set de gravações da novela da Globo nesta quinta (10) após o marido dela, o arquiteto Camilo Áttila, de 70 anos, sofrer um AVC.
Segundo informações do colunista Leo Dias, a atriz acompanhou o marido ao hospital.
De acordo com Leo Dias, as cenas continuaram a ser gravadas, exceto as que a atriz contracenava, que foram adiadas.
Procurada pelo colunista, a TV Globo destaca que Elizabeth Savalla volta a gravar nesta sexta-feira (11) normalmente.