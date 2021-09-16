Bil Araújo revela problema que motivou sua saída do 'No Limite'

Bil Araújo em "A Fazenda 13" Crédito: Reprodução/Playplus

Em seu terceiro reality show em menos de um ano, Bil Araújo parece estar chateado com como foi mostrada sua saída do "No Limite", reality de resistência da TV Globo. Em conversa no quarto da sede de "A Fazenda 13", o capixaba quebrou o silêncio e revelou o motivo de sua saída do reality anterior.

"Sabe aquele reality que todo mundo emagrece? Eu peguei infecção de urina lá. Foi bem pesado", disse Bil, afirmando que precisou tomar antibiótico, dando a entender que precisou deixar o jogo por não ter se recuperado na época.

Na sequência, ele se mostrou chateado como foi mostrada sua saída do programa, já que esta história não veio a público. "Se eles tivessem mostrado tudo. Só que a galera não sabe".