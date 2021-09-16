Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Bil Araújo revela problema que motivou sua saída do 'No Limite'

Segundo o capixaba, ele teve um problema de saúde e a emissora não exibiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2021 às 10:58

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 10:58

Bil Araújo em
Bil Araújo em "A Fazenda 13" Crédito: Reprodução/Playplus
Em seu terceiro reality show em menos de um ano, Bil Araújo parece estar chateado com como foi mostrada sua saída do "No Limite", reality de resistência da TV Globo. Em conversa no quarto da sede de "A Fazenda 13", o capixaba quebrou o silêncio e revelou o motivo de sua saída do reality anterior.
"Sabe aquele reality que todo mundo emagrece? Eu peguei infecção de urina lá. Foi bem pesado", disse Bil, afirmando que precisou tomar antibiótico, dando a entender que precisou deixar o jogo por não ter se recuperado na época.
Na sequência, ele se mostrou chateado como foi mostrada sua saída do programa, já que esta história não veio a público. "Se eles tivessem mostrado tudo. Só que a galera não sabe".
No papo com Erasmo Viana e Aline Mineiro, ele ainda disse que o elenco foi uma cobaia para mudanças numa nova edição do reality. Erasmo rebateu a fala dizendo que o prêmio de R$ 500 mil não vale o esforço que o programa exige.

Veja Também

Bil Araújo confirma participação em "A Fazenda 13"

De sunga branca, Bill Araújo faz vídeo em lancha na Ilha do Boi

"Vou voltar a morar em Vitória", diz ex-BBB Arcrebiano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos A Fazenda No Limite Arcrebiano
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nova geração do Toyota RAV4 vem direto do Japão com motorização híbrida de 239 cv
Imagem de destaque
Associação critica afastamento de colegas de PM que matou casal em Cariacica
Imagem de destaque
Alemanha cria mecanismo de busca para saber se ancestrais eram nazistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados