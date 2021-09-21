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Família Real Britânica

Beatrice, neta da rainha Elizabeth II, da à luz uma menina

A bebê, ainda sem nome anunciado, é a décima segunda bisneta da soberana

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 09:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 set 2021 às 09:07
Neta da Rainha Elizabeth, a princesa Beatrice, 33, aparece em foto com seu marido Edoardo Mapelli Mozzi, 37
Neta da Rainha Elizabeth, a princesa Beatrice, 33, aparece em foto com seu marido Edoardo Mapelli Mozzi, 37 Crédito: Instagram/@theroyalfamily
A princesa Beatrice, neta da rainha Elizabeth II, deu à luz, no sábado, 18, uma menina, anunciou nesta segunda-feira, 20, o Palácio de Buckingham.
Beatriz, 33, e seu marido Edoardo Mapelli Mozzi, 37, "têm o prazer de anunciar o nascimento de sua filha no sábado, 18 de setembro de 2021, às 23h42, no Hospital Chelsea and Westminster em Londres", informou a casa real, especificando que a mãe e a menina "estão bem".
A criança, que nasceu com cerca de 2,8 quilos e cujo nome ainda é desconhecido, é a décima primeira na ordem de sucessão à coroa britânica e a décima segunda bisneta da rainha Elizabeth II, após o nascimento em junho da filha do príncipe Harry com Meghan Markle.
A princesa Beatriz casou-se em julho de 2020 com o magnata italiano Edoardo Mapelli Mozzi, que já tem um filho, Christopher Woolf, fruto de seu relacionamento com a arquiteta americana Dara Huang.
A irmã mais nova de Beatriz, a princesa Eugenia, deu à luz um menino chamado August em fevereiro.

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