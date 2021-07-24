Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Família Real britânica

Príncipe Harry assinou contrato que inclui livro após morte da rainha

Parceria com editora foi firmada no valor de R$ 206 milhões

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 09:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jul 2021 às 09:46
Prí­ncipe britânico Harry, no Castelo de Windsor
Prí­ncipe britânico Harry, no Castelo de Windsor Crédito: Jeremy Selwyn/Reuters/Folhapress
A biografia do príncipe Harry, 36, anunciada na última segunda-feira (19), será a primeira obra, do contrato de quatro livros com a Penguin Random House no valor de 29 milhões de libras (correspondente a R$ 206 milhões). O último deles deve ser lançado após a morte da rainha Elizabeth 2ª, 95.
De acordo com o Mirror, fontes da indústria apontam que o novo livro de memórias do príncipe Harry é parte de um negócio lucrativo, apenas a "ponta do iceberg". Após uma espécie de guerra de lances entre editoras, o valor final foi fechado, depois de um pontapé inicial no valor de 18 milhões de libras (correspondente a R$ 128 milhões), estabelecido pelo próprio Harry.
Meghan Markle, 39, mulher de Harry, deve escrever um guia de bem-estar como parte do contrato e ele escreverá um segundo. O livro inicial deve ser lançado pela Penguin Random House no próximo ano, coincidindo com as celebrações do Jubileu de Platina de Sua Majestade, para comemorar os 70 anos de reinado da rainha Elizabeth 2ª.

Veja Também

Príncipe Harry lançará biografia até o final de 2022

Família real: Charles não quer deixar filho de Harry se tornar príncipe

Príncipe Harry e Meghan apresentam filha à rainha por videochamada

Uma fonte disse ao Daily Mail que o estilo de negociação do príncipe era do tipo "pegar ou largar". "Os envolvidos ficaram muito chocados com a abordagem dele, que foi olhar com frieza e declarar suas demandas", explicou.
A fonte afirmou ainda que a parte "mais chocante" do negócio é que Harry vai esperar a avó morrer para escrever um dos livros. "As pessoas vão começar a perguntar, naturalmente: o que ele tem? Quem ele vai mirar?" disse, acrescentando que a atitude parecia "de muito mau gosto".
O próprio Harry afirmou que é um "relato de primeira mão totalmente verdadeiro" da própria vida. Os assessores do palácio temem que isso só prejudique ainda mais o relacionamento de Harry com a família real britânica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Família Real Britânica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados