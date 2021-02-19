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BBB 21: Juliette mostra os seios sem querer durante troca de roupa

'Deixa eu me ajeitar homi, para tirar foto', brinca participante
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 fev 2021 às 14:22

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 14:22

BBB 21: Juliette se descuida e seios ficam à mostra
BBB 21: Juliette se descuida e seios ficam à mostra Crédito: Reprodução/Globoplay
Antes da Prova do Líder, na noite de quinta-feira (18), no BBB 21, Juliette acabou vazando um nude. Ela estava trocando de roupa no quarto cordel e, ao tentar mexer nos cabelos, deixou a tolha que cobria os seus seios cair.
Ela e Sarah, que também estava no quarto, riram da situação. "Sarah, tu viu tudo? Eu vou começar a me arrumar para sair bonita nos nudes. Deixa eu me ajeitar 'homi', para tirar foto. Toda hora eu saio 'tronxa' nos nudes. Próxima vez avisa: Juliette atenção, você vai pagar nudes. Se prepara. Foram os dois de uma vez só", disse a paraibana.
Vetada por Karol Conká, Juliette não pôde participar da Prova do Líder. A vencedora foi Sarah. A disputa, porém, teve dois brothers machucados: Arthur, que teve de ser levado ao hospital após lesionar o ombro, e Caio, que torceu o pé e recebeu atendimento médico dentro da casa.

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