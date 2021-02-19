BBB 21: Juliette mostra os seios sem querer durante troca de roupa

BBB 21: Juliette se descuida e seios ficam à mostra Crédito: Reprodução/Globoplay

Antes da Prova do Líder, na noite de quinta-feira (18), no BBB 21, Juliette acabou vazando um nude. Ela estava trocando de roupa no quarto cordel e, ao tentar mexer nos cabelos, deixou a tolha que cobria os seus seios cair.

Ela e Sarah, que também estava no quarto, riram da situação. "Sarah, tu viu tudo? Eu vou começar a me arrumar para sair bonita nos nudes. Deixa eu me ajeitar 'homi', para tirar foto. Toda hora eu saio 'tronxa' nos nudes. Próxima vez avisa: Juliette atenção, você vai pagar nudes. Se prepara. Foram os dois de uma vez só", disse a paraibana.