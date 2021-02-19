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"Negócio ruim"

"BBB 21": líder, Sarah diz que Pocah é 1ª opção de indicação ao paredão

Sarah disse que não vê a funkeira como uma pessoa 100% verdadeira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 fev 2021 às 08:26

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 08:26

BBB 21: a funkeira Pocah na sala da casa
BBB 21: a funkeira Pocah na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Em conversa com Gilberto e Juliette no Quarto do Líder, Sarah disse que deve indicar Pocah ao próximo Paredão do Big Brother Brasil 21. "A minha primeira opção de voto é a Pocah. Eu vou mandar ela."
A advogada paraibana ressalvou que não vê a cantora como uma pessoa que manipula os outros participantes dentro da casa. "Eu acho que, apesar de Pocah ter afrontado e feito algumas coisas que a gente não concorda, eu acho que ela não manipula".
Sarah, por sua vez, disse que não vê a funkeira como uma pessoa 100% verdadeira. "Desde a primeira semana, eu não falava o nome, mas eu falei para ele [Gil]: 'Tem uma pessoa aqui que eu sinto um negócio ruim quando chego perto', mas eu não queria falar quem era até eu ter certeza. Quando eu vi a briga dela com ele, que eu a vi fazendo assim para ele, indo com o peito aberto, falei: 'Agora confirmou tudo que eu imaginava'. Foi só uma confirmação do que eu imaginava. E eu sei que ninguém aqui nessa casa vota nela. Se eu não botar ela no Paredão, ela não vai para o Paredão."
Juliette afirmou achar que Pocah é uma concorrente forte. "Se eu for com ela, eu vou ter medo", revelou. Mas a líder da semana aposta em outro Paredão. "Vai Rodolffo, Arthur e Pocah."

GIL E FIUK DECIDIDOS

Finalistas da Prova do Líder, Gil, Fiuk e Caio vão ter de indicar um segundo nome ao Paredão. Gil e Fiuk concordam em colocar Arthur na berlinda, mas Caio parece não aprovar a escolha.

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Em conversa com Fiuk e Sarah, Gil disse que é meio óbvio que a opção dele é Arthur. "É, para mim é meio óbvio também", concordou Fiuk. Mesmo ponderando que se acertou com o instrutor de crossfit, o filho de Fábio Jr. disse que acha o brother perdido no jogo. "Ainda não dá para sacar qual é a dele. Não acreditei até hoje que me vetou porque não gostou da minha piada no quarto."
Mas Caio, em papo com Rodolffo, afirmou que não deseja colocar Arthur no Paredão. "Pior que eles [Gil e Fiuk] vão querer vir para cima de mim e para cima do Arthur e eu não vou fofar, não. Quero pôr o Arthur, não. E o pior é que vou fazer o quê? São dois votos contra um".

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