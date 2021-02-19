"BBB 21": líder, Sarah diz que Pocah é 1ª opção de indicação ao paredão

BBB 21: a funkeira Pocah na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução

Em conversa com Gilberto e Juliette no Quarto do Líder, Sarah disse que deve indicar Pocah ao próximo Paredão do Big Brother Brasil 21 . "A minha primeira opção de voto é a Pocah. Eu vou mandar ela."

A advogada paraibana ressalvou que não vê a cantora como uma pessoa que manipula os outros participantes dentro da casa. "Eu acho que, apesar de Pocah ter afrontado e feito algumas coisas que a gente não concorda, eu acho que ela não manipula".

Sarah, por sua vez, disse que não vê a funkeira como uma pessoa 100% verdadeira. "Desde a primeira semana, eu não falava o nome, mas eu falei para ele [Gil]: 'Tem uma pessoa aqui que eu sinto um negócio ruim quando chego perto', mas eu não queria falar quem era até eu ter certeza. Quando eu vi a briga dela com ele, que eu a vi fazendo assim para ele, indo com o peito aberto, falei: 'Agora confirmou tudo que eu imaginava'. Foi só uma confirmação do que eu imaginava. E eu sei que ninguém aqui nessa casa vota nela. Se eu não botar ela no Paredão, ela não vai para o Paredão."

Juliette afirmou achar que Pocah é uma concorrente forte. "Se eu for com ela, eu vou ter medo", revelou. Mas a líder da semana aposta em outro Paredão. "Vai Rodolffo, Arthur e Pocah."

GIL E FIUK DECIDIDOS

Finalistas da Prova do Líder, Gil, Fiuk e Caio vão ter de indicar um segundo nome ao Paredão. Gil e Fiuk concordam em colocar Arthur na berlinda, mas Caio parece não aprovar a escolha.

Em conversa com Fiuk e Sarah, Gil disse que é meio óbvio que a opção dele é Arthur. "É, para mim é meio óbvio também", concordou Fiuk. Mesmo ponderando que se acertou com o instrutor de crossfit, o filho de Fábio Jr. disse que acha o brother perdido no jogo. "Ainda não dá para sacar qual é a dele. Não acreditei até hoje que me vetou porque não gostou da minha piada no quarto."