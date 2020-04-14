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Gizelly foi atrás!

'BBB 20': sem sono, Ivy persegue borboleta: 'Deus tem poder'

Sister estava sem sono na manhã desta terça (14) e largou Gizelly falando sozinha quando decidiu perseguir o inseto na área externa do reality da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 09:21

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 09:21

"BBB 20": a sister Ivy no jardim da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Ivy estava sem sono na manhã desta terça (14) no "BBB 20" e decidiu espairecer na área externa da casa mais vigiada do Brasil. No local, Gizelly surgiu em seguida por não estar suportando descansar com os roncos de Babu. As duas estavam conversando quando a mineira viu uma borboleta azul começou a perseguir o inseto. 
"Deus tem poder, que maravilhosa, que perfeita. Amiga de Deus, olha que perfeição. Eu não aguento. Ela parece um olho", gritou a modelo, quando Gizelly a alertou: "Para, você vai acordar as meninas". 

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"E olha quanto passarinho gritando, tudo da família da Ivy", brincou a própria mineira. 

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