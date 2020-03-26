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'BBB 20': Raka Kalimann é divorciada e entrou na Globo solteira

Sister é sempre alvo de comentário na web que dão conta de seus relacionamentos amorosos, mas o irmão da blogueira decidiu abrir o jogo sobre o coração da confinada

Publicado em 26 de Março de 2020 às 11:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 11:27
A influenciadora Rafa Kalimann
A influenciadora Rafa Kalimann Crédito: Reprodução/Instagram @rafakalimann
Os milhões de seguidores que tem a influenciadora Raka Kalimann, do "BBB 20", não querem só saber do desempenho que a bonita tem dentro da casa mais vigiada do Brasil. A intimidade da morena chama - e muito! - a atenção dos internautas. 
Desde que entrou no reality da Globo, as polêmicas em torno de possíveis relacionamentos começaram a surgir, sobretudo porque a sister não manteve nenhum relacionamento mais íntimo com nenhum colega de confinamento, tampouco mostrou interesse para isso. 
Irmão de Rafa, Renato Fernandes disse, ao jornal Extra, que já está acostumado a responder perguntas sobre o tema nas redes sociais da familiar e reitera: "Rafa entrou solteira na Casa. A gente sempre respeita as decisões dela. Nesse campo (amoroso) também". 

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A modelo, que está sozinha no momento, no entanto, já foi casada com o sertanejo Rodolffo Matthaus por cerca de dois anos. Mas a separação aconteceu de forma amigável, como detalhou o irmão à publicação: ""É um cara de coração enorme. Ele até veio assistir com a gente ao dia da estreia do 'Big Brother". 

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