'BBB 20': Raka Kalimann é divorciada e entrou na Globo solteira

Os milhões de seguidores que tem a influenciadora Raka Kalimann, do "BBB 20", não querem só saber do desempenho que a bonita tem dentro da casa mais vigiada do Brasil. A intimidade da morena chama - e muito! - a atenção dos internautas.
Desde que entrou no reality da Globo, as polêmicas em torno de possíveis relacionamentos começaram a surgir, sobretudo porque a sister não manteve nenhum relacionamento mais íntimo com nenhum colega de confinamento, tampouco mostrou interesse para isso.
Irmão de Rafa, Renato Fernandes disse, ao jornal Extra, que já está acostumado a responder perguntas sobre o tema nas redes sociais da familiar e reitera: "Rafa entrou solteira na Casa. A gente sempre respeita as decisões dela. Nesse campo (amoroso) também".
A modelo, que está sozinha no momento, no entanto, já foi casada com o sertanejo Rodolffo Matthaus por cerca de dois anos. Mas a separação aconteceu de forma amigável, como detalhou o irmão à publicação: ""É um cara de coração enorme. Ele até veio assistir com a gente ao dia da estreia do 'Big Brother".