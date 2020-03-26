'BBB 20': Raka Kalimann é divorciada e entrou na Globo solteira

Irmão de Rafa, Renato Fernandes disse, ao jornal Extra, que já está acostumado a responder perguntas sobre o tema nas redes sociais da familiar e reitera: "Rafa entrou solteira na Casa. A gente sempre respeita as decisões dela. Nesse campo (amoroso) também".

A modelo, que está sozinha no momento, no entanto, já foi casada com o sertanejo Rodolffo Matthaus por cerca de dois anos. Mas a separação aconteceu de forma amigável, como detalhou o irmão à publicação: ""É um cara de coração enorme. Ele até veio assistir com a gente ao dia da estreia do 'Big Brother".