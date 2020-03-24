'BBB 20': Daniel é ex-colírio e já entrevistou Bolsonaro

"BBB 20": o brother Daniel Crédito: TV Globo/Reprodução

Daniel Lenhardt é um dos emparedados da semana do " BBB 20 ". Ele divide berlinda com Ivy e Flayslane . No entanto, o bonitão tem histórias curiosas no currículo que o tornam único dentro da casa do reality da Globo

A web descobriu dois vídeos que estavam esquecidos no submundo da internet que envolvem o loiro. Em um deles, Daniel aparece como sendo um Colírio da Capricho. No outro, faz perguntas ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), no programa "Chega Mais", da Rede TV.

Os dois vídeos, segundo informações do portal Uol, são de 2015. No primeiro, o brother ensina os fãs a fazerem um quadro de recados usando um porta-retrato. Nele, o gaúcho não fala nada, só olha para a câmera e mexe no cabelo, que à época era um pouco mais curto que o atual.

e o daniel que já foi colírio da capricho pic.twitter.com/2EKM32MwF8 — paiva (@LwithP) March 23, 2020

Na segunda gravação, Daniel surge ao lado do gêmeo, Tadeu Lenhardt. Tadeu é quem começou fazendo perguntas para Bolsonaro, iniciando com a polêmica do atual presidente do Brasil em torno da temática LGBT.

De cara, questionado pelo irmão do BBB do porquê da "birra" com gays, Bolsonaro já deu aquele corte: ""Nenhuma (birra), estou até sorrindo para você aqui".

No mesmo vídeo, Daniel perguntou se entrar para o Exército ajuda a ficar com o corpo escultural e quis saber o que há de mais legal nas Forças Armadas. Bolsonaro retrucou: "Divertido no Exército? Depende, né. Para eu (sic.), superior, é muito divertido, por exemplo, dar uma instrução de vivacidade em você...".