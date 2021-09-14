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Banda BTS vai representar Coreia do Sul em evento da ONU

Grupo de k-pop foi escolhido pelo presidente do país, Moon Jae-in, para participar da 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 15:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 set 2021 às 15:44
O BTS durante apresentação do 'Acústico MTV'
O BTS durante apresentação do 'Acústico MTV' Crédito: Reprodução/Instagram
O grupo de k-pop BTS foi escolhido pelo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, para representar o país em um evento da ONU. A banda vai participar da 76ª Assembleia Geral na próxima segunda-feira, dia 20.
Nesta terça-feira, 14, os artistas RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook receberam das mãos do presidente passaportes diplomáticos personalizados. O canal oficial do YouTube da presidência da Coreia do Sul divulgou imagens do momento.
De acordo com a agência de notícias Yonhap News, Moon Jae-in e os cantores devem aparecer juntos na segunda reunião sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Década de Ação.
O encontro do qual participarão pretende discutir planos para solucionar problemas globais como a pobreza, a fome e a crise climática. Com todos os integrantes já vacinados contra a covid-19, o BTS já pode viajar para Nova York, onde irá ocorrer a reunião.
"Como o BTS transmitiu mensagens de conforto e esperança para o mundo inteiro, sua participação na Assembleia Geral da ONU desta vez deve servir como uma oportunidade significativa para expandir a comunicação com as gerações futuras em todo o mundo e atrair sua simpatia para as principais questões internacionais", afirmou a Casa Azul em comunicado.
Vale lembrar que, no ano passado, o grupo musical também discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Eles foram embaixadores da campanha Generation Unlimited (Geração sem limites) da Unicef e o evento ocorreu remotamente.

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