Coldplay anuncia single 'My Universe' em parceria com BTS

O vocalista do Coldplay, Chris Martin Crédito: Instagram/@millerworld

O Coldplay anunciou parceria com o grupo coreano BTS nesta segunda-feira, 13. As duas bandas de sucesso vão se juntar para lançar a música My Universe.

O single vai ser divulgado no dia 24 de setembro em todas as plataformas de streaming. Porém, a faixa já está disponível para pré-venda nas plataformas digitais.

Eles também disponibilizaram a pré-venda de um CD single físico, que se esgotou logo nos primeiros minutos após o anúncio. O material conta com duas versões da canção: a original e a instrumental.

My Universe deve fazer parte do próximo álbum do Coldplay, chamado Music Of The Spheres, que tem previsão para ser divulgado em 15 de outubro.