BTS segue no topo da parada Hot 100 da Billboard pela décima semana

BTS no clipe de Butter Crédito: Reprodução/YouTube

Os garotos do BTS têm motivos para comemorar nesta terça-feira, 7. A Billboard divulgou a lista da parada Hot 100 e o grupo k-pop segue no topo pela décima semana consecutiva com o hit Butter.

Este é o single mais tocado nos Estados Unidos e a que ficou mais tempo na primeira posição em 2021.