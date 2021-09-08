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Música

BTS segue no topo da parada Hot 100 da Billboard pela décima semana

Grupo k-pop permanece em primeiro lugar com o hit 'Butter'; assista

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 10:01

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 set 2021 às 10:01
BTS no clipe de Butter
BTS no clipe de Butter Crédito: Reprodução/YouTube
Os garotos do BTS têm motivos para comemorar nesta terça-feira, 7. A Billboard divulgou a lista da parada Hot 100 e o grupo k-pop segue no topo pela décima semana consecutiva com o hit Butter.
Este é o single mais tocado nos Estados Unidos e a que ficou mais tempo na primeira posição em 2021.
O recorde havia sido de Olivia Rodrigo, que ficou por dois meses com a canção Drivers License. Em segundo lugar da Hot 100 da Billboard está Stay, com The Kid Laroi e Justin Bieber e, em terceira posição, Ed Sheeran, com Bad Habits.

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