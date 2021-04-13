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LGBTQ+

Atriz que vive princesa Diana em 'The Crown' se identifica como 'queer' em post

Emma Corrin compartilhou imagem de ensaio feito para revista

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 10:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 abr 2021 às 10:40
Emma Corrin como princesa Diana na série
Emma Corrin como princesa Diana na série "The Crown", da Netflix Crédito: Des Willie/Netflix
Emma Corrin, 25, famosa por interpretar a princesa Diana na quarta temporada da série "The Crown", polemizou ao compartilhar uma das fotos de um ensaio que fez para a revista The Pop Maganize. Ela legendou a foto na qual aparece vestida de noiva com a frase "sua favorita noiva queer" e compartilhou no Instagram nesta quinta-feira (8).
Originalmente, a palavra "queer" significa estranho ou esquisito e era usada de forma ofensiva contra pessoas LGBTQIA+. Atualmente a expressão é usada para designar aqueles que não se sentem representados dentro do padrão heteronormativo, no que concerne a orientação sexual, identidade de gênero ou características sexuais.
A atriz não deixou claro se estava falando sobre a própria sexualidade ou se o ensaio fazia referência a algum episódio da famosa série. A única coisa que é possível afirmar sobre a postagem é que os fãs da artistas a encheram de pedidos de casamento.
Corrin foi anunciada como a atriz responsável por dar vida a Diana em abril de 2019. Naquele momento ela havia estado em apenas um episódio da série "Grantchester" e faria sua estreia nos cinemas no longa "Mulheres no Poder". Apesar da pouca experiência, ela teve o trabalho aprovado pelo criador de "The Crown", Peter Morgan.
"Emma é uma atriz brilhante, que nos cativou imediatamente quando fez o teste para viver Diana. Ela não só tem a inocência e a beleza para o papel, mas também o talento e a complexidade para retratar esta mulher extraordinária", disse Morgan ao site americano The Hollywood Reporter.

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