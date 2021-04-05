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LGBT

Kate Winslet diz que conhece pelo menos quatro atores que escondem sexualidade

Motivo seria medo de perder papéis em Hollywood

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 18:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 abr 2021 às 18:08
Kate Winslet no filme
Kate Winslet no filme "Depois Daquela Montanha" Crédito: Divulgação/Fox Film no Brasil
A atriz Kate Winslet, 45, diz que conhece pelo menos quatro atores que têm medo de revelar sua sexualidade por medo de não conseguirem mais papéis em Hollywood.
Em entrevista ao The Sunday Times, ela afirmou que há muito temor nos bastidores de Hollywood. "Eu não posso te dizer o número de jovens atores que eu conheço -alguns bem conhecidos, alguns começando- que estão com medo de que sua sexualidade seja revelada e que isso os impeça de serem escalados para papéis heterossexuais", disse ela.
"Um conhecido ator acabou de chamar um agente americano e o agente disse: 'Eu entendo que você é bissexual. Eu não divulgaria isso.' Posso pensar em pelo menos quatro atores escondendo absolutamente sua sexualidade. É doloroso. Porque eles temem ser descobertos", emendou.
Winslet criticou o modo como isso acontece e disse torcer para que tudo mude. "É uma má notícia. Hollywood tem que deixar de lado essa porcaria datada", disparou.
"Isso deveria ser quase ilegal. Você não acreditaria como isso é difundido. E não pode ser apenas destilado à questão sobre atores gays interpretando papéis gays. Porque os atores, em alguns casos, estão optando por não se assumir por motivos pessoais."

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Para que haja uma mudança, a atriz opina que mais pessoas teriam de falar sobre o tema para escancarar as diferenças.
"Não pretendo intimidar ou enfrentar Hollywood. Estamos apenas falando sobre jovens atores que podem estar pensando em ingressar nessa profissão e encontrar uma maneira de torná-la mais aberta. Para que haja menos julgamento, discriminação e homofobia."

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