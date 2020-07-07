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Ator Sebastian Athié, do Disney Channel, morre aos 24 anos

Causa da morte não foi divulgada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 09:12

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 09:12

Ator mexicano Sebastian Athié morre aos 24 anos
Ator mexicano Sebastian Athié morre aos 24 anos Crédito: Instagram/@disneychannelbr
O ator mexicano Sebastian Athié, conhecido pela participação na série "O11CE", transmitida no Disney Channel Latin America, morreu aos 24 anos. A causa da morte não foi revelada.
No Instagram, o perfil oficial do canal Disney Channel Brasil lamentou o falecimento do artista. "Descanse em paz, Sebas. Sua arte e seu sorriso ficarão para sempre. Lamentamos a perda de Sebastian Athié e sempre lembraremos de seu talento, companheirismo, profissionalismo e, acima de tudo, seu enorme coração. Nossos sentimentos à família, colegas, amigos e fãs.
A série argentina "011CE" mostra um grupo de jovens que jogam juntos no Los Halcones Dorados, fictício time de futebol de Buenos Aires. O ator Santiago Stieben, que trabalhou com Athié na produção, se emocionou ao falar sobre a morte do colega.
"Estou realmente muito triste. Hesitei em fazer este vídeo. Mas sinto que quero compartilhar com todos o amor que tenho por você. Meu abraço à sua família, minhas melhores lembranças com você sempre", disse Santiago Stieben, outro ator do elenco.

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A Associação Nacional de Atores do México também lamentou a perda do ator: "Enviamos um abraço de solidariedade à sua família e amigos com nossas mais profundas condolências", afirma em comunicado oficial.

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